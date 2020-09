På lørdag starter den 16. utgaven av «Skal vi danse» her hjemme i Norge, med deltakere som «Agnetesh», Thomas Alsgaard og Synnøve Skarbø. Men i form av internasjonal kjendisstatus må de se langt etter deltagerne som skal være med i den amerikanske utgaven.

I begynnelsen av koronapandemien og i flere måneder etterpå var det få som var så mye i vinden som Carole Baskin, etter hennes opptreden i Netflix' «Tiger King»-dokumentar. Joe Exotics nemesis er nå bekreftet som deltager i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse». Det melder flere amerikanske medier, deriblant Entertainment Weekly.

«Tiger King»-serien hadde premiere 20. mars på Netflix, og var lenge den mest populære TV-serien ifølge Rotten Tomatoes, som viser en score på 97 prosent blant kritikerne og 96 prosent blant publikum.

Dokumentarserien følger Joe Exotic, Joseph Maldanado-Passage, som han egentlig heter, og rivaliseringen med dyrevernforkjemperen Carole Baskin, eier av foreningen Big Cat Rescue. Exotic mener Baskin drepte sin første mann, og rivaliseringen gikk så langt at Exotic planla og bestilte et leiemord på Baskin.

For det soner han en dom på 22, og han sitter nå i karantene i et Texas-fengsel, fordi han ble overflyttet dit fra et fengsel hvor det fantes Covid 19-smittede. Ved siden av Carole Baskin, skal også rapperen Nelly og AJ McLean fra Backstreet Boys delta.

