Brutal maktkamp: – Ekstraordinært

– Dette er temmelig ekstraordinært, sier BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg, etter at Storbritannias finansminister Sajid Javid helt overraskende går av.

Det skjer etter bare åtte måneder i jobben, og før han har fått lagt fram et eneste statsbudsjett.

Brutal maktkamp

Sajid Javid går av etter det som i The Financial Times og andre medier blir beskrevet som en «brutal maktkamp» mellom teamet rundt statsminister Boris Johnson og teamet rundt finansminister Javid.

Det skal ha vært konflikt mellom Javid og statsministerens innflytelsesrike rådgiver Dominic Cummings forut for hendelsen. Nyhetsbyrået Press Association siterer en anonym kilde som opplyser at Javid trakk seg i protest da Johnson ba ham om å sparke alle sine spesialrådgivere og erstatte dem med nye rådgivere håndplukket av statsministerens kontor.

– Finansministeren svarte at ingen minister med selvrespekt ville godtatt slike betingelser, sier kilden.

Både finansministeren og hans rådgivere var sjokkert over anmodningen om å sparke alle rådgiverne, skriver The Guardian.

Les også: Han var hjernen bak brexit-seier, nå er han Boris Johnsons høyre hånd

Omstridt rådgiver

Det vekkes oppsikt at statsministerens kontor forsøker å ha så sterk kontroll over hvem som skal være rådgivere for andre ministere i regjeringen.

På spørsmål om hvem står bak kravet til Javid om å sparke rådgiverne sine, svarer Kuenssberg:

– Fingre vil bli pekt, med rette eller ikke, mot Dominic Cummings, som er øverste rådgiver til statsministeren.

Cummings har lenge vært en mye omtalt rådgiver for Johnson. Han var sentral i leave-kampanjen før folkeavstemningen i 2016, og ble tatt inn som nær rådgiver for Johnson da han ble statsminister sommeren 2019.

Dominic Cummings, rådgiver for Boris Johnson. Foto: NTB scanpix

– Men mange jobber i Downing Street. Når alt kommer til alt er det ministere og statsminister som bestemmer. Rådgivere gir råd, statsministere bestemmer, sier Kuennsberg på BBC.

Finansministeren er ansett som nummer to i regjeringen, og Javid skulle legge fram budsjettet i mars.

– Heller enn å bli i regjeringen nektet Javid å bli i den svært viktige jobben, fordi han ikke ville akseptere forsøket fra Downing Street på å utøve mer kontroll over ham, sier Kuenssberg.

Tar over: Rishi Sunak. Foto: NTB scanpix

Boris Johnson har nå utnevnt Rishi Sunak til ny finansminister. Han er 39 år og har relativt liten erfaring.

Han aksepterte betingelsene fra Johnson.

Les også: Nektet journalister adgang - da forlot de andre journalistene statsministerkontoret i protest