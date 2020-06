Koronavirusets herjinger har fått store store konsekvenser for mange næringer. Én av disse er restaurantnæringen. I Vilnius, Litauens hovedstad, har restauranteiere nå gått til anskaffelse av utstillingsdukker for å få kundene tilbake, skriver Reuters.

ICYMI: A restaurant in Lithuania asks local designers to dress up some mannequins and seat them at the tables to coax customers. More here: https://t.co/2i9qzom6cv pic.twitter.com/9JCRsjezeE