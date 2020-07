Listen er lang over amerikanske forhandlere som har smuldret opp under påvirkningen av koronaviruset. Fra og med i dag er klesmerket Brooks Brothers en del av listen, melder nyhetsbyrået Reuters. Også medier som Wall Street Journal og New York Times har omtalt saken.

Retailer Brooks Brothers filed for bankruptcy, squeezed by the coronavirus pandemic and a yearslong shift to casual office attire https://t.co/ZSjnSgdipx — The Wall Street Journal (@WSJ) July 8, 2020

Breaking News: Brooks Brothers, the oldest U.S. apparel brand in continuous operation, filed for bankruptcy, the latest retailer to fall during the coronavirus pandemic https://t.co/Y6661BA4T5 — The New York Times (@nytimes) July 8, 2020

Det 200 år gamle klesmerket, som var det første som skreddersydde Polo-skjorten i 1986, sa til Reuters at den strategiske vurderingsprossesen fortsatt er i gang, og at konkursinnlevering vil hjelpe dem å skaffe ytterligere finansiering for å lette salget.

– Under denne strategiske gjennomgangen ble koronaviruset enormt forstyrrende og preget vår virksomhet, sa en talsperson for selskapet.

Les også: Stadig flere mister jobben på grunn av konkurs

Har kledd opp 40 tidligere presidenter

Selskapet, som eies av den italienske milliardæren Claudio Del Vecchio, kan skryte av å ha kledd opp 40 tidligere amerikanske presidenter, inkludert John F. Kennedy og Barack Obama. De har rundt 500 butikker rundt om i verden, hvorav de fleste måtte stenges på grunn av virusets begrensninger.

– Pandemien har fremskyndet utfordringene som industrien og vår virksomhet har stått overfor i lang tid, sa talspersonen for selskapet til Reuters.

Barack Obama og John F. Kennedy. Foto/montasje: NTB scanpix

Brooks Brothers sa at de sikret 75 millioner dollar i finansiering som sammen med kontantstrømmer fra pågående drift, vil gi dem likviditet til å støtte dem gjennom salgsprosessen. I en rettsinnlevering i District of Delaware uttalte selskapet at de hadde eiendeler og forpliktelser mellom 500 millioner dollar og 1 milliard dollar.

Les også: En samoansk mann har tilbragt nesten fem år mer i fengsel enn han måtte