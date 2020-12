To studier utført ved Københavns Universitet konkluderer med at kinesere har en annen smaksopplevelse enn dansker når de får bitre matvarer i munnen.

– Våre studier viser at langt flere kinesiske testpersoner er mer følsomme for bitre smaker enn danske testpersoner, sier professor Wender Bredie, som har ledet studiene.

75 danske og 77 kinesiske forsøkspersoner har deltatt og fikk smake på bitterstoffet 6-n-propylthiouracil, også kalt Prop. Danskene viste seg å være mindre flinke til å smake bitterheten enn det kineserne var.

Tungespiss-fotografering

Med bistand fra Datalogisk Institut i København undersøkte man deretter tungespissen til forsøkspersonene. Disse ble fotografert og analysert med kunstig intelligens som kartla de såkalte fungiformede papillene på tungen. Disse inneholder en stor del av smaksløkene våre.

– Vi kan se en sammenheng mellom hvor kraftig man smaker bitre stoffer, og hvor mange av de små knoppene kalt papiller man har på tungen, sier Bredie.

Han understreker at et større antall tunger nå må undersøkes før man kan konkludere sikkert med at det er generelt forskjell på dansker og kinesere.

Bransjestøtte

Blant dem som har støttet forskningsprosjektet, er den danske matvareprodusenten Arla Foods, noe som ifølge Bredie ikke er tilfeldig.

– Det er selvsagt viktig når man er matvareprodusent i en globalisert verden å kjenne til de forskjellige oppfatningene av mat i forskjellige etniske grupper, sier han.

– Den kunnskapen kan man benytte til å utvikle produkter som passer til preferansene i gruppene, sier han.