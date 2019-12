Dagens valg i Storbritannia er blitt beskrevet som det viktigste etter andre verdenskrig.

I sosiale medier poster mange brukere bilder av uvanlig lange køer ved stemmelokalene etter arbeidsdagens slutt, melder CNN.

Avisen The Guardian rapporterte om lange køer ved mange britiske valglokaler i dag tidlig.

Avisen Metro melder at velgere i sør-London postet om rekordlange køer ved valglokalene i formiddag.

The biggest queue I’ve ever seen at my polling station! Get out there and vote people! #GE2109 #iVoted #BeAVoter #clapham pic.twitter.com/BjXunRqbKe