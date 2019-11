Britiske medier: Regjeringen og militæret skjulte krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak

Det viser en gransking som de to mediehusene har gjort. Blant annet har de snakket med elleve britiske etterforskere som sier de har funnet troverdige beviser på krigsforbrytelser, skriver BBC.

Flere med kjennskap til saken mener soldater burde ha blitt straffeforfulgt.

Storbritannias forsvarsminister Dominic Raab avviser at regjeringen har forsøkt å skjule de angivelige krigsforbrytelsene.

– Alle beskyldningene og alle bevis er blitt gjennomgått, sier han til BBC.

La ned granskinger

BBC og Sunday Times har brukt ett år på å grave fram saken. Grunnlaget er lekkasjer fra to regjeringsgranskinger – Iraq Historic Allegations Team (IHAT) som har gransket påståtte krigsforbrytelser i Irak, og Operation Northmoor som gransket samme type anklager i Afghanistan.

Granskingene antyder at soldatene var involvert i både drap på barn og tortur av sivile. Blant annet skal en soldat fra elitegruppa SAS ha begått flere drap, mens medlemmer av infanteritroppen Black Watch skal ha stått bak både drap, tortur og seksuelle overgrep mot afghanere som var blitt pågrepet.

Etterforskere som har deltatt i granskingene, sier til journalistene at høytstående offiserer gjemte materialet «av politiske grunner». Blant annet mener de å ha funnet bevis for at det som i realiteten var et drap på en irakisk politimann i 2003, ble dysset ned og holdt skjult av militære offiserer. I alt ble 52 anklager om ulovlige drap i Irak gransket.

Regjeringen besluttet imidlertid å legge ned granskingene etter at påstander om at advokaten Phil Shiner, som hadde tatt mer enn 1.000 saker til IHAT, hadde betalt fiksere i Irak for å finne angivelige ofre.

– Avskyelig

Men etterforskere i både IHAT og Operation Northmoor hevder dette bare ble brukt som en unnskyldning for å legge granskingene døde. Som resultat er ingen britisk soldat blitt straffeforfulgt.

– Forsvarsdepartementet hadde ingen intensjon om å straffeforfølge noen soldat, uansett rang, dersom det ikke var absolutt nødvendig, og det ikke var noen måte de kunne vri seg unna på, sier en av dem til BBC.

En annen sier at ofrene er blitt skuffende dårlig behandlet.

– Jeg bruker ordet avskyelig. For ofrenes familier finnes det ingen rettferdighet, sier han.