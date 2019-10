Saken oppdateres

Britiske medier melder at 39 personer funnet døde i lastebil i Essex og at drapsetterforskning er satt i gang.

Den 25-årige sjåføren fra Nord-Irland er pågrepet og mistenkt for drap etter den sjokkerende oppdagelsen i en industripark 01.40 natt til onsdag lokal tid, skriver The Sun.

Lastebilen skal ha kommet fra Bulgaria lørdag og ankommet Storbritannia via Holyhead i Wales, noe som da tyder på at lastebilen ankom med ferje fra Irland.

Holyhead, ved irskesjøen, er Storbritannias travleste havn for ankomster fra Irland.

Etterforskning

Det arbeides nå med å identifisere de 38 voksne og en tenåring.

Politisjef Andrew Mariner sier de er i gang med etterforskningen.

– Dette er en tragisk hendelse hvor et stort antall mennesker har mistet livet. Våre underøkelser pågår for å kartlegge hva som har skjedd, sier han til The Sun.

Alle 39 ble erklært døde på stedet.