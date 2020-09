Britisk politimann skutt og drept på politistasjon

Den antatte gjerningsmannen er på sykehus med kritiske skader etter hendelsen i Croydon i Sør-London. Den mistenkte, en 23 år gammel mann, pådro seg et skuddsår.

Ingen politivåpen ble avfyrt under hendelsen, ifølge Scotland Yard, men politiet opplyser ikke hvordan 23-åringen ble skutt. Avisen Evening Standard skriver at han skjøt seg selv.

– Sjokkerende hendelse

Metropolitan Police-sjef Cressida Dick opplyser at politiet har innledet gransking av saken, og at landets spesialenhet for politisaker også har igangsatt etterforskning.

– Dette er en virkelig sjokkerende hendelse der en av våre kolleger har mistet livet under de mest tragiske omstendigheter. Mine tanker går til hans familie, kolleger og venner, sier Dick.

Statsminister Boris Johnson og London-ordfører Sadiq Khan gir uttrykk for sjokk.

– Vi skylder enormt mye overfor dem som risikerer sine egne liv for å beskytte oss, sier Johnson.

Sjelden

– Mine tanker går til den tapre politimannens familie. Han betalte den høyeste prisen for å hjelpe til med å holde Londons befolkning trygg, sier Khan.

Det er sjelden at politibetjenter blir skutt og drept i Storbritannia. Siste gang var i september 2012 da betjentene Fiona Bone og Nicola Hughes ble skutt og drept under et oppdrag i Manchester.

Siden har fem politifolk mistet livet i aktiv tjeneste. Fire av dem ble påkjørt. Den femte, Keith Palmer, ble knivstukket i et terrorangrep utenfor Parlamentet i mars 2017.