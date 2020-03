Britisk oversikt: Flertall av innlagte koronapasienter er overvektige

En britisk oversikt over 194 pasienter som får intensivbehandling viste følgende:

* Nesten to tredeler, 63 prosent, av pasientene var overvektige eller led av fedme.

* 37 prosent var under 60 år, og gjennomsnittsalderen var 64.

* 71 prosent var menn.

Oversikten er presentert av The Intensive Care National Audit and Research Centre, som har analysert informasjon om alle de 194 som var innlagt fram til torsdag i forrige uke på britiske sykehus, skriver flere britiske aviser, deriblant The Daily Mail.

Undersøkelser viser at de med størst risiko for å dø er eldre og har tilleggskomplikasjoner. En studie fra Italia viste at 99 prosent av de som døde hadde en eller flere underliggende sykdommer eller komplikasjoner.

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, Italia og USA ser det ifølge Folkehelseinstiuttet ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19: Eldre personer (over 65 år), voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom. Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer.

Tungt

Studien fra Storbritannia kan tyde på at også overvekt og fedme er en viktig risikofaktor for å bli syk. Årsaken er trolig at en del overvektige har et svekket immunforsvar, og at økt vekt mot brystet gjør det vanskeligere for lungene å trekke pusten.

Studien viser at mange av dem som har vært innlagt så langt i Storbritannia var relativt unge og ikke hadde alvorlige underliggende helsekomplikasjoner - bortsett fra å være overvektig, skriver The Daily Telegraph.

