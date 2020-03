Det finnes ingen spor av infeksjon 30 måneder etter at mannen sluttet med tradisjonell behandling, ifølge en studie som tirsdag ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Vi har testet et stort antall steder hvor hiv liker å skjule seg, og prøvene har i hovedsak kommet tilbake negative for et aktivt virus, sier Ravindra Gupta, hovedforfatter av studien.

Den første personen som ble kurert for hiv, ble frisk i 2011 og omtales som «Berlin-pasienten» i faglitteratur.

Sto fram

40 år gamle Adam Castillejo sto mandag fram i The New York Times som London-pasienten. Castillejo ble diagnostisert med hiv i 2003 og begynte i 2012 på medisiner for å bremse sykdomsutviklingen. Men senere det samme året fikk han i tillegg en kreftdiagnose.

I 2016 ble det gjennomført en beinmargstransplantasjon, som er en risikabel operasjon med 10 prosent dødsrate, for å behandle blodkreft. Han mottok stamceller fra donorer med en genetisk mutasjon som hindrer hiv-viruset å utvikle seg. Færre enn én prosent av europeere har denne mutasjonen i genmaterialet.

Ikke allmenn kur

Forskerne har som forventet funnet rester av «HIV-fossiler» – fragmenter av viruset som er ute av stand til reproduksjon.

– Det er ganske vanskelig å se for seg at alle spor av et virus som infiserer milliarder av celler, blir eliminert fra kroppen, sier Gupta.

De advarer om at gjennombruddet ikke betyr noen ny allmenn kur for hiv, som leder til én million dødsfall hvert år. Castillejos behandling var en siste utvei ettersom kreften sannsynligvis ville tatt livet av ham uten behandling.