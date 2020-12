Et britisk byggefirma hadde revet bygninger i et området som var kjent for sin flaggermus-beboelse, og fikk som følge av skaden den største boten for brudd på naturmangfoldloven noensinne – på 600.000 pund, som tilsvarer nærmere 7 millioner norske kroner, skriver The Guardian.

Det britiske byggefirmaet Bellway tilsto at de hadde «skadet eller ødelagt» flaggermusenes reder og hvilestedet i Artillery Place, Greenwich, i Sørøst-London. Lovbruddet skjedde i 2018, og det var dokumentert at flaggermus av arten Sopran pipistrelle, som er en brun dvergflaggermus allerede året før.

Les også: Slakter regjeringens arbeid for å redde naturen

Beskyttet av loven

Ifølge BBC er denne arten utbredt i hele landet, men de er kjent for å være veldig kresne, og slår seg ikke ned hvor som helst. Alle flaggermusarter er beskyttet av loven i Storbritannia. Da Bellway begynte arbeidet på tomta, fikk de beskjed om flaggermusens tilstedeværelse og fikk beskjed om å søke om et sertifikat som gir tillatelse for å arbeide på området. Det gjorde de ikke.

I rettssaken ble Bellway i tillegg dømt til å betale saksomkostninger på 31.000 pund, som tilsvarer rundt 360.000 norske kroner. De gikk også med på å donere 20.000 pund (rundt 234.000 norske kroner) til det britiske organisasjonen som jobber for å ivareta flaggermusene.

Les også: 2020 er skabbens år

Saken fortsetter under videoen

Politieterforsker David Hawtin ledet etterforskningen, og sier til BBC at han håper boten vil «påminne om at denne lovgivningen er her for en grunn, og skal følges».

En talsperson for Bellway sier til rikskringkasteren at de «angrer strekt på omstendighetene som ledet til denne rettssaken.»

Les også: – Hva er vel viktigere enn å sikre naturen?

Ekstra truet som følge av korona

Ifølge flere medier har flaggermusen vært ekstra truet under koronapandemien, som følge av smitteutbruddet i Wuhan, Kina, ettersom mange forskere har knyttet utbruddet til flaggermus.

Det vil være nytteløst, og til og med medføre en større risiko for smitteutbrudd sier forskere til avisen Independent. Fordi mange ødelegger naturen flaggermusen lever i, er flere av artene utrydningstruet.

I Norge finnes det 11 ulike flaggermusarter, og de fleste norske flaggermus overvintrer antagelig i steinurer og andre frostfrie steder. Noen slår seg gjerne ned på loft og låver.

Til Aftenposten forteller norske flaggermusforskere at de stadig oftere får bekymrede henvendelser etter at koronapandemien slo til. Folk frykter at flaggermusene kan smitte dem med sykdommer, og vil ha dyrene vekk fra loft og uthus.

Det kunne flaggermusforsker Jeroen van der Kooij avkrefte:

– Nei. Det er aldri påvist at norske flaggermus har spredt virus til mennesker, sa han til avisen.