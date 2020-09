Lagere i Brasil, verdens største kaffeeksportør, har aldri vært så fulle, og lastebiler i landets hjerteområde for kaffe venter dager på å losse last samlet inn fra en rekordavling i en tid hvor den globale etterspørselen avtar, skriver Bloomberg.

Problemet har kokt opp i Franca, omtrent en fem timers kjøretur nord for Sao Paulo, hvor rundt 90 lastebiler fulle av kaffe står fast i kø utenfor et lager som drives av Dinamo.

Nær maksimal kapasitet

– For bare to dager siden var det 40 eller 50 lastebiler, sa Luiz Alberto Azevedo Levy Jr., en direktør i Dinamo, i et telefonintervju med Bloomberg.

– Vi er veldig nær vår maksimale kapasitet, la han til.

Etterspørselen etter kaffe er fortsatt svak, og spekulasjonene er at private lagre er fulle selv i USA, ifølge Nick Gentile, administrerende partner for New York-baserte NickJen Capital Management.

