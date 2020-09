Få temaer skiller Joe Biden og Donald Trump mer enn klima. De siste par dager er klima kommet på agendaen idet enorme skogbranner nok en gang herjer på vestkysten i USA.

Men hvor stor plass vi det få, og kan det ha noen innvirkning på valget?

– Blir kjøligere

Brannene er nå så ille at president Donald Trump tok turen til California mandag. Det er særlig i California, men også i delstatene Oregon og Washington lenger nord på vestkysten, at flammene nå sluker store områder av skog og delvis også bebyggelse.

Donald Trump tok turen til California mandag. Foto: NTB scanpix

Trump møtte lokale ledere og delstatsledere like ved Sacramento i California, et av de verst rammede områdene.

– Vi merker veldig sterkt at hetebølgene blir hetere, tørkeperiodene blir tørrere, sa California-guvernør Gavin Newsom, og pekte på at august var den varmeste august noen gang i California.

Presidenten mener det er dårlig skogforvaltning som er årsak til brannene. Han mener statene som opplever skogbranner gang på gang ikke er flinke nok til å rydde opp i tørre brukne trær og tørt løv.

Men de regionale lederne Trump møtte i California, pekte på klimaendringer som en viktig årsak.

– Hvis vi ignorerer vitenskapen og putter hodet i sanden og tror det kun handler om håndtering av vegetasjon, kommer vi ikke til å lykkes i å beskytte californiere, sa Wade Crowfoot, som leder Californias etat for naturressurser, i møte med presidenten.

– Det blir kjøligere, bare vent, sa Trump.

– Jeg skulle ønske vitenskapen var enig med deg, svarte Crowfoot.

– Vel, jeg tror ikke vitenskapen vet, egentlig, svarte Trump.

Femdoblet

California har alltid vært utsatt for skogbranner, men størrelsen på området som årlig rammes av brann har femdoblet seg de siste nesten femti år, ifølge en studie fra 2019 av forskere ved Colombia University som har sett på utviklingen siden 1972.

I begynnelsen av perioden ble 611 kvadratkilometer gjennomsnittlig rammet årlig i en periode over fem år, mens gjennomsnittet på slutten av perioden var 3.610 kvadratkilometer. Studien påpeker at sommertemperaturen har gått opp 1.4 grader i området siden begynnelsen av 1970-tallet.

Storbranner i California herjer nok en gang. Det har vært mange av dem de siste årene. Foto: NTB scanpix

Brannene i California blir imidlertid også langt mer ødeleggende for innbyggerne enn mange andre steder fordi folk der har har bosatt seg tett inntil natur som er utsatt for branner, påpeker brannforsker Phil Dennison ved Universitetet i Utah til nyhetsbyrået AP.

Har økt ambisjonene

Joe Biden trekker nå opp de skarpe skillelinjene mellom ham og Trump på klima.

– Vi trenger en president som respekterer vitenskap, som skjønner at skadevirkningene av klimaendringer allerede er her, sa Biden fra hjemstaten Delaware mandag.

Joe Biden snakket om klima i talen på mandag. Foto: NTB scanpix

Biden har satt klima som en viktig sak i valget, men temaet har likevel i stor grad kommet i skyggen av koronapandemien og Black Lives Matter-protestene foran valget.

Så er det da heller ikke på topp blant de aller viktigste sakene for amerikanske velgere; klima kommer på ellevte plass i rangeringen over saker velgerne mener er «svært viktig», ifølge en undersøkelse fra Pew Research i august. Der troner økonomi øverst, etterfulgt av helse.

Likevel er det 42 prosent av velgerne som svarer at klima er svært viktig, og det utgjør mange velgere.

Biden ønsker å få USA tilbake med i Paris-avtalen på sin første dag som president, etter at Trump har trukket landet ut. Han har også økt ambisjonene på klima bare i løpet av de siste månedene. Fra å ha som mål å bruke 1.7 milliarder dollar over ti år på grønn infrastruktur og grønne jobber, er målet nå to milliarder over fire år.

– Begrenset

Brannene vil likevel neppe ta over som et svært dominerende tema i ukene som gjenstår i valgkampen i USA, mener Henrik Heldahl, kommentator i Amerikanskpolitikk.no.

– Det er begrenset hvor mye plass det vil få, på grunn av valgsystemet. Grunnen er at brannene hovedsakelig foregår på vestkysten, i stater som ikke er avgjørende i valget. Hvis de hadde pågått i vippestater, hadde både Trump og Biden satt mer fokus på dem. Det hadde også vært annerledes dersom man hadde hatt et proporsjonalt valgsystem, og ikke et system som baserer seg på valgmenn, sier Heldahl til Dagsavisen.

California er en svært folkerik delstat, men med en overveiende demokratisk befolkning. Demokratene vinner alltid California, og det er derfor ikke en stat politikerne setter inn støtet i foran valget.

Større sammenheng

Det betyr likevel ikke at klima ikke er ansett som en viktig sak for Demokratene, påpeker Heldahl. Biden kommer til å snakke om klima.

– Demokratene gir oppmerksomhet til temaet, men må bruke tiden taktisk i andre delstater enn der det brenner. Biden har satt klima i en større kontekst enn brannene, ved også å snakke om flom i Midtvesten, der viktige vippestater ligger. Iowa har for eksempel hatt storflom to år på rad, sier Heldahl.

Biden vil dessuten koble Trumps holdning til klima til presidentens holdning i andre viktige spørsmål, påpeker enkelte eksperter. Biden har koblet Trumps avvisning av klimaforskning til håndteringen hans av koronaepidemien.

– Jeg tror man nå begynner å se begynnelsen på et større budskap hos Biden-kampanjen, sier Anthony Leiserowitz, direktør for program for kommunikasjon på klimaendringer ved Yale, til The New York Times.

– Klimaendringer blir kroneksempelet i det overordnede poenget hans om at Donald Trump ikke er i takt med virkeligheten, sier han.

