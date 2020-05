Leietakerne i den brennende Abbco-bygningen og nabobygg er evakuert, ifølge nettavisa Khaleej Times.

Bilder på sosiale medier viser voldsomme flammer som kastes opp langs bygningen. Flere ambulanser og brannbiler er på stedet, og mannskapene forsøker å få flammene under kontroll, skriver avisa.

Bygget hart 47 etasjer ifølge Gulfnews.com.

I tillegg kommer en parkeingsanlegg i kjelleren.

Brannen skal ha oppstått i 10. etasje.

Flere melder om brannen på sosoale medier.

Massive fire engulfed a whole tower consisting of 48 storeys in Sharjah, UAE.

May ALLAH Almighty have mercy on all people over there and protect them.

#Sharjah pic.twitter.com/vPW52B9rbH