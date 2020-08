Delstaten Victoria er hardt rammet av koronautbrudd, og tirsdag ble det meldt ny rekord i antall nye smittede, med 439 nyregistrerte koronasmittede, ifølge ABC.

Samtidig kunngjør delstatsmyndighetene nye og strengere tiltak for å hindre smitte i å spre seg ytterligere. Delstatsminister Daniel Andrews sa tirsdag at personer som ikke isolerer seg når de skal, vil få en bot på stedet på 4.957 australske dollar, om lag 32.000 norske kroner, dersom det blir oppdaget. Det kan gjelde både personer som har fått påvist koronavirus, og nærkontakter av disse.

Les også: Da verden stengte: Seks personer forteller om koronakrisen sett fra Kina, India, Brasil, Spania, USA og Ghana (+)

Banker på dører

Dersom det blir funnet at man bryter reglene gjentatte ganger, kan man risikere bøter opp til 20.000 australske dollar, eller 130.000 norske kroner. Dette kan også være straffen dersom personer som har testet positivt, for eksempel stiller på jobb.

Strengere tiltak innføres etter at det er blitt oppdaget at mange som skal holde seg hjemme, ikke har gjort det. Myndighetspersoner i delstaten gikk nylig rundt til 3.000 ulike hjem og banket på, og oppdaget at minst 800 personer som burde holdt seg hjemme, ikke var hjemme.

Myndighetene setter nå inn enda flere personer for å gå rundt og sjekke at folk som skal være hjemme, holder seg der, opplyste Andrews.

Portforbud

Siden slutten av juni har smitten vært sterkt økende i delstaten, der Melbourne er største by.

I helgen innførte Andrews delvis portforbud i seks uker i byen fra søndag 2. august.

Dette er noen av regler som vil gjelde:

* Portforbud fra klokken 20 om kvelden til 5 om morgenen.

* Huset kan kun forlates for fire grunner: innkjøp av mat og andre nødvendige varer, omsorgsoppgaver, daglig trening og for dem som må komme seg på jobb og ikke kan jobbe hjemme.

* Det er forbudt å holde bryllup.

* Innbyggerne får kun lov til å handle én gang om dagen.

* De vil kunne trene utendørs i én time, men ikke utenfor en radius på 5 kilometer fra egen bolig.

* Flere fritidsaktiviteter blir forbudt.

* Alle studenter må gå over til digital undervisning fra mandag, og barnehager blir stengt.

Ifølge Worldometers har Australia registrert over 18.000 smittetilfeller og 232 døde, hvorav elleve det siste døgnet. Pilene har gått rett opp de siste ukene, mye på grunn av tallene i Victoria. Delstaten står for mer enn 60 prosent av de døde av covid-19 i Australia.

Smittetrykket i Australia var lenge lavt, men en økning særlig i Victoria førte til strenge tiltak i juli. Delstaten New South Wales, der Sydney ligger, stengte i begynnelsen av juli grensen til nabostaten Victoria som følge av koronautbruddet i Melbourne.

Les også: Her øker smitten nå i Europa