Boris Johnson til britene: Det er for tidlig å åpne landet

– Dette er ikke tiden for å oppheve nedstengningen, sa Johnson i en TV-tale til nasjonen søndag kveld, der han la fram planene for gjenåpning av landet.

Johnson varsler at det skal innføres et alarmsystem bestående av fem nivåer der nivå én er null virus og fem er det mest alvorlige. Storbritannia er i dag på nivå fire. Gjenåpningen er avhengig av at smittepilene peker riktig vei, understreker han.

– Dersom tallene går i feil retning, vil det bli strammet til igjen, sier Johnson.

Gradvis

Gjenåpningen skal skje gradvis de neste to månedene.

Fra onsdag av blir det tillatt å trene utendørs så mye man vil.

I tillegg blir folk som ikke kan jobbe hjemmefra, som bygningsarbeidere, nå oppfordret til å dra på jobben – men unngå kollektivtransport.

Først fra 1. juni kan de første britiske skoleelevene innta klasserommene. Skoleåpningen vil skje gradvis, med 1. til 6. klasse først. Også butikkene kan tidligst åpne fra juni.

Overnattingssteder samt puber og restauranter vil tidligst kunne åpne i juli, forutsatt at utviklingen går i ønsket retning.

Flere detaljer om veikartet blir kjent når Johnsen legger det fram for Parlamentet på mandag.

Forhindret katastrofe

Den britiske statsministeren slår samtidig fast at nedstengningen av landet «har forhindret en katastrofe». Storbritannia har Europas høyeste dødstall, men situasjonen kunne vært langt verre dersom landet ikke hadde stengt ned, ifølge Johnson.

– Uten tiltakene kunne opp mot en halv million briter ha dødd som følge av covid-19, sier han.

Johnson mener samtidig det vil være «galskap» å kaste bort alt som er oppnådd ved å lette på tiltakene for tidlig og dermed åpne for en ny bølge av koronasmitte.

Bøtene for brudd på koronarestriksjonene vil dermed øke fra 60 til 100 pund, varsler han.

Endret slagord

Søndag kom regjeringen også med et nytt slagord. Blant annet er «Stay at home» (bli hjemme) byttet ut med «Stay Alert» (være på vakt). Det får kritikk av blant andre Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon som mener regjeringen i London sender uklare signaler.

– Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme, sier Sturgeon.

Storbritannia stengte ned store deler av samfunnet 23. mars.

Over 31.800 personer er registrert døde som følge av koronasmitte i Storbritannia, mens nærmere 220.000 har fått påvist viruset.