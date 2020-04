Boris Johnson fortsatt på intensivavdeling

– Statsministeren har fått noe oksygenhjelp og han er selvsagt under nøye overvåking, sier Gove til LBC Radio.

– Vi håper alle at han kommer på beina igjen så raskt som mulig, sier Gove.

55 år gamle Johnson testet positivt for koronavirus for tolv dager siden og ble satt i hjemmekarantene. I helgen forverret tilstanden seg. Han ble innlagt på sykehus søndag og mandag kveld ble han innlagt på intensivavdeling ved St. Thomas-sykehuset i London.

– I løpet av ettermiddagen har tilstanden hans forverret seg, og etter råd fra hans medisinske team har han blitt overført til intensivavdelingen på sykehuset, opplyste en talsmann for statsministerens kontor mandag.

Selv om han fikk oksygen, understreket statsministerens kontor at Johnson var våken.

– Johnson er ved bevissthet, han puster ved egen hjelp og er ikke lagt i respirator, opplyste talsmannen mandag kveld.

Han la til at det ikke var snakk om en akutt innleggelse.

Syk i halvannen uke

Boris Johnson er den mest prominente personen som har fått påvist koronasmitte, og det viser at covid-19-viruset ikke diskriminerer, skriver nyhetsbyrået AFP.

Johnson fortsatte arbeidet med å styre landet fra isolasjon i statsministerboligen etter at han testet positivt.

Formen ble derimot ikke bedre, og søndag ble han innlagt på St. Thomas Hospital med symptomer på covid-19. Sykehuset er det nærmeste offentlige sykehuset til i 10 Downing Street.

– Statsministeren får utmerket behandling, og han takker helsepersonellet i NHS for deres harde arbeid og engasjement, opplyste talsmannen mandag kveld.

Utenriksministeren leder landet

Selv om Johnson blir frisk igjen raskt, vil han trolig ikke være i stand til å jobbe på en stund, skriver Sky News.

Storbritannia har ingen formell arverekkefølge dersom statsministeren skulle blir arbeidsufør. I Johnsons fravær er det utenriksminister Dominic Raab som vikarierer i rollen som statsminister.

Han skal blant annet lede landets krisestab og dets daglige møte. Tirsdagens ukentlige møte med hele krisestaben er derimot avlyst.

Johnson får hilsninger og ønsker om god bedring fra både partifeller og politiske motstandere.

Ian Duncan Smith, tidligere leder for det konservative partiet, sier til BBC at han er sjokkert over nyheten.

Keir Starmer, Labours ferske partileder, skriver følgende på Twitter: «Fryktelig triste nyheter. Hele landets tanker er med statsministeren og hans familie i denne fryktelige vanskelige tiden».

London-ordfører Sadiq Khan, også han fra Labour, skriver: «Ber for statsministerens raske bedring i kveld. GSTTNHS (St. Thomas Hospital. red anm.) har verdensledende medisinsk stab, og han kunne ikke ha vært i bedre hender».

Boris Johnson med forloveden Carrie Symonds, 7. mars i år. Foto: NTB Scanpix

Johnsons gravide forlovede, Carrie Symonds (32), har ligget til sengs i om lag en uke med symptomer på covid-19.

Symonds tvitret selv lørdag at hun er blitt bedre, og at hun ikke er blitt testet for koronaviruset. Symonds oppholder seg for tiden ikke i statsministerboligen der Johnson sitter i karantene.

