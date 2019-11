Boris Johnson droppet klimadebatt - TV-kanalen satte inn en smeltende isskulptur i stedet

MANCHESTER (Dagsavisen): Storbritannias statsminister Boris Johnson har skapt full debatt etter at han nektet å stille på en klimadebatt mellom alle partilederne på Channel 4 torsdag kveld. I stedet plasserte TV-kanalen en smeltende isskulptur av jordkloden på plassen der Johnson kunne ha stått.

Boris Johnson. Foto: NTB scanpix

Det samme gjaldt for lederen av Brexit-partiet, Nigel Farage, som heller ikke stilte.

Johnson blir beskyldt for å ha forsøkt å unngå å bli satt til veggs på klima, som ikke er temaet Johnson fokuserer på i valgkampen.

Skulpturen der Boris Johnson skulle ha stått. Foto: NTB scanpix

De konservative sendte i stedet tidligere miljøminister Michael Gove, men han ble avvist av Channel 4, som sa at debatten kun skulle være mellom partiledere.

De konservative har i ettertid skrevet til Ofcom, Storbritannias regulerings- og konkurransemyndighet for kommunikasjonsindustrien, hvor de hevder at Channel 4s avgjørelse var i strid med kringkastingsloven.

Konservative kilder sier også at partiet, dersom det blir gjenvalgt i regjering, vil vurdere lisensen til Channel 4, melder BBC.

Boris Johnson blir også konfrontert med at han ikke vil stille hos Andrew Neil i BBC til et langt konfronterende intervju før valget. Det var etter et intervju hos Andrew Neil denne uka Labour-leder Jeremy Corbyn ble sterkt kritisert for ikke å si unnskyld for flere hendelser av antisemittisme i Labour. Labour har fått mye negativ omtale rundt antisemittisme denne uka etter at sjefrabbi Ephraim Mirvis sa at Jeremy Corbyn ikke er egnet til å bli statsminister, fordi han ikke har tatt et oppgjør med antisemittisme i partiet, i rabbiens øyne.

Les også: Labour ligger langt bak på målingene - men det finnes en måte for Corbyn å bli statsminister på