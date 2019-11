Boris Johnson anklages for å trenere rapport om hvorvidt Russland påvirket brexit-avstemning

Den britiske statsministeren, også kjent som Storbritannias brexit-general, fikk tirsdag hard kritikk under et møte i Parlamentet.

Flere mistenker ham for å ville drøye publiseringen av rapporten til etter valget 12. desember fordi han er redd for pinlige avsløringer.

Rapporten ble ferdigstilt i mars og sikkerhetsklarert i oktober. Men publiseringen lar vente på seg.

Leder for Parlamentets etterretnings- og sikkerhetskomité, Dominic Grieve, ba tirsdag Johnson svare på hvorfor rapporten ennå ikke er offentliggjort.

– Av hvilken grunn vurderes den fortsatt av statsministeren? spurte Grieve, som nå er uavhengig representant etter å ha forlatt Det konservative partiet.

Les også: «Det unormale er blitt normalen i britisk politikk»

– Ingen bevis

Utenriksdepartementets statssekretær Christopher Pincher, som hadde i oppgave å svare på spørsmålet, slo tilbake mot kritikerne og anklaget dem for å nøre oppunder bråk og lage fantasier om innholdet i rapporten.

Han sa også at det ikke finnes bevis for at vellykket russisk innblanding i britiske valg, og at det ikke er snakk om unormal lang tid før rapporten publiseres.

Men verken Labour eller Liberaldemokratene var fornøyd med svaret.

– Dette er ingenting mindre enn et forsøk på å undertrykke sannheten, sa Emily Thornberry, Labours utenrikspolitiske talskvinne.

Hun er overbevist om at forsinkelsen er politisk motivert, og mener regjeringen ser ut til å frykte at rapporten vil føre med seg nye spørsmål, som hvorvidt Johnson og hans kontroversielle brexit-rådgiver Dominic Cummings har forbindelser til Russland.

Russiske penger til toryene?

Ifølge avisen Sunday Times har Thornberry sendt en bekymringsmelding til utenriksminister Dominic Raab om hvilke relasjoner Cummings kultiverte mens han arbeidet i Russland fra 1994 til 1997. Hun mistenker at regjeringen holder tilbake rapporten fordi den reiser spørsmål om russiske innvandrere har pumpet penger inn i Det konservative partiet.

Hun mener også at Cummings pleide å omgås flere høytstående russere mens han bodde i Russland, blant dem Vladislav Surkov, som er kjent som Kremls sjefideolog, ifølge The Guardian.

Også Chuka Umunna, Liberaldemokratens utenrikspolitiske talsmann, reagerer sterkt på regjeringens håndtering, som han kaller skammelig.

– Det er alvorlige spørsmål som skal besvares her, deriblant når det gjelder rollen til Dominic Cummings, sa han under møtet i Parlamentet.

– Mobbing av Johnson

Johnsons støttespillere nølte imidlertid ikke med å slå tilbake, blant dem Steve Baker, som anklaget sikkerhetskomiteen for forsøk på å «mobbe» statsministeren til å publisere rapporten.

Baker tilhører høyrefløyen i Det konservative partiet.

I fjor erklærte Parlamentet at Cummings hadde vist ringeakt for nasjonalforsamlingen, etter at han nektet å møte til høring om brexit-valgkampen i Parlamentets kultur- og mediekomité.

Den kontroversielle rådgiveren har blant annet blitt anklaget for å ha brukt villedende opplysninger for å få britene til å stemme ja til brexit under folkeavstemningen.

En av påstandene, som Johnson fortsatt forfekter, er at Storbritannia vil spare 350 millioner pund per uke på utbetalinger til EU-budsjettet etter brexit.

Også på den konservative benken er det de som presser på for å få rapporten offentliggjort så fort som mulig. Blant dem er Keith Simpson, som også sitter i sikkerhetskomiteen. Han mener publiseringen er et spørsmål om prinsipp, og understreker at den både er klarert av etterretnings- og sikkerhetstjenestene og regjeringen.