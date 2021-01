Demonstranter kjørte traktorene sine inn i hovedstaden New Delhi for å protestere mot myndighetenes landbruksreform tirsdag.

Politiet slo hardt ned på demonstrasjonen, og det lå en tåke av tåregass over store deler av byen. Demonstrantene angrep politiet med metallstenger og greiner, og politiet svarte med batonger.

Minst én person er bekreftet omkommet i det politiet sier var en ulykke da traktoren hans veltet. Mange politibetjenter er døde, ifølge politiet, men de har ikke oppgitt noe tall, opplyser AFP.

18 politibetjenter er innlagt med skader på sykehus.

Nasjonaldag og parade

Bøndene samlet seg ved bygrensen og brøt seg gjennom sperringer for å komme seg inn i byen tidligere tirsdag. Bare ved ett krysningspunkt nord for byen skal det ha vært 5.000 bønder.

Demonstrasjonen fant sted bare noen timer etter en militærparade for å markere Republikkdagen, som er en av Indias tre nasjonaldager. Politiet satte opp en av de største sikkerhetsoperasjonene på flere år for å holde demonstrantene unna statsminister Narendra Modi og andre militære ledere.

Politiet tillot demonstrasjonen så lenge de ventet til etter paraden og hjalp i forkant til med å rydde vei for demonstrasjonen. Men demonstrantene brøt gjennom barrierene mens paraden fortsatt holdt på. Modi ble kjørt tilbake til sin residens bare 30 minutter før traktorkolonnen tok over bysentrum.

Stormet landemerke

En gruppe demonstranter stormet Det røde fortet, som er et 400 år gammelt landemerke i India. Det ble heist opp egne flagg der Indias nasjonalflagg vanligvis skal være på nasjonaldager. Demonstrantene ble siden jaget ut av sikkerhetsstyrker.

Det er også meldt om at demonstranter kapret busser som ble brukt for å sperre veier for kolonnen.

Bøndene har siden august demonstrert mot en ny lov som myndighetene hevder vil modernisere landbruket ved å deregulere markedet. Bøndene mener lovendringen truer inntekten deres og tjener store landbruksselskap.

