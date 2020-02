Eksperter på bombefjerning advarer mot å bygge en sjøbro mellom Nord-Irland og Skottland. Statsminister Boris Johnson har ytret ønske om å bygge en drøyt 45 kilometer lang bro over Irskesjøen, men en slik bro ville ha måttet krysse en dyp grøft som inneholder store mengder udetonert ammunisjon, kjemiske våpen og radioaktivt avfall, skriver The Guardian. Også Business Insider har omtalt saken.

Boris Johnson is deadly serious about building a £20 billion bridge between Scotland and Northern Ireland, which one engineer described as being 'as feasible as building a bridge to the moon' https://t.co/z2VwSqii0e