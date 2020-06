Saken er oppdatert

Bolton er i ferd med å lansere en ny bok om sin tid i Det hvite hus. Her kommer han med en rekke oppsiktsvekkende påstander og anklager mot presidenten.

Blant annet visste ikke Trump at Finnland var et eget land, men trodde det ar en del av Russlans og dte var helt nytt for ham at Strbrotannia er en atommakt, skriver New York Times.

– Jeg mener han ikke har kompetansen som skal til for å gjøre jobben, sier Bolton i et intervju med TV-kanalen ABC News.

Ifølge Bolton var Trump så opptatt av å bli gjenvalgt at alle andre hensyn ble nedprioritert. Presidenten klarte angivelig ikke å skille sine egne og landets interesser.

Dette har satt USAs nasjonale sikkerhet i fare, ifølge Bolton, som mener Trump ikke er skikket til å være president. (NTB)

Trump: – Løgner og forfalskninger

Bolton var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i nesten halvannet år fram til høsten 2019. Han er kjent for sin knallharde utenrikspolitiske linje og blir av motstandere beskrevet som en krigshisser.

– En misfornøyd kjedelig tosk som bare ønsket å gå til krig, skriver Trump på Twitter om sin tidligere sikkerhetsrådgiver.

Trump hevder at mange av uttalelsene som er tillagt ham i boken, er «ren fiksjon». Boken består av løgner og forfalskninger, ifølge presidenten.

Trump-regjeringen mener imidlertid også at boken inneholder hemmeligstemplede opplysninger. USAs justisdepartement har derfor gått til retten i et forsøk på å stanse utgivelsen.

– Ba Kina om hjelp

Utdrag fra Boltons bok er allerede publisert av flere amerikanske medier, blant dem nyhetsbyrået AP.

En av påstandene som så langt har fått mest oppmerksomhet, er at Trump skal ha bedt Kinas president Xi Jinping om hjelp til å bli gjenvalgt.

Under G20-toppmøtet i Japan i fjor skal Trump ha nevnt det amerikanske presidentvalget i en samtale med Xi. Trump sa at valgutfallet kunne påvirkes hvis Kina kjøpte mer amerikanske jordbruksprodukter, ifølge Boltons bok.

Etter at Trump gikk til handelskrig mot Kina, er forholdet mellom USA og Kina blitt kraftig forverret. Det er uklart hvorfor Trump angivelig trodde Xi ville være interessert i å hjelpe ham.

Kinesiske myndigheter forsikret torsdag at de ikke kommer til å blande seg inn i amerikanske valg.

Riksrettssaken

Den angivelige samtalen med Xi kan gi assosiasjoner til Trumps kontakt med regjeringen i Ukraina – som førte til at Trump i fjor ble stilt for riksrett.

Bolton mener riksrettssaken burde ha omfattet flere av Trumps overtramp – ikke bare relasjonen til Ukraina. Da ville det vært lettere å få ham dømt, mener den tidligere rådgiveren.

Ved én anledning omtalte Trump journalister som avskum som burde henrettes, ifølge Bolton.

Han viser også til en samtale mellom Trump og Kinas president under en middag på G20-møtet i Japan i fjor. De to presidentene diskuterte de kinesiske leirene der muslimske uigurer er internert, ifølge en tolk som var til stede under middagen.

Trump sa angivelig at det var rett å bygge leirene og at Kina burde fortsette med det. (NTB)