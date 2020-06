Trump fortalte ifølge Bolton president Xi under en middag i fjor at økte kinesiske jordbruksoppkjøp fra amerikanske bønder ville øke hans sjanser i valget, skriver avisa.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Også The Wall Street Journal publiserer onsdag et utdrag fra boka med tittelen «The Scandal of Trump’s China Policy». Der hevder Bolton at presidenten ba Xi om innenrikspolitisk hjelp, satte egne utsikter til gjenvalg foran nasjonale sikkerhetshensyn og ignorerte Beijings menneskerettsovergrep.

Boka heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir», og forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese. (NTB)

Lest denne?: Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg