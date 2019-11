Morales kunngjorde sin avgang i en TV-sendt tale søndag kveld.

– Vårt store ønske er at det igjen skal være fred i samfunnet vårt, sa Morales i talen sin.

Han sa videre at han har levert sin oppsigelse til parlamentet.

Også visepresident Alvaro Garcia Linera og lederen for valgmyndigheten i Bolivia går av.

Feiringen startet umiddelbart i La Paz etter Morales' kunngjøring. Fyrverkeri ble fyrt av, og folk samlet seg i gatene med flagg og jubel.

Utlyste nyvalg

Tidligere søndag utlyste Morales nyvalg som følge av en rapport fra valgobservatører fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS). De ga uttrykk for «dyp bekymring og overraskelse» under opptellingen av stemmer og konkluderer med at det var uregelmessigheter ved presidentvalget 20. oktober.

Både hærsjefen, politisjefen og opposisjonen i landet krevde søndag at Morales måtte gå av.

– Etter å ha analysert den konfliktfylte situasjonen i landet, ber vi presidenten om å gå av for å sikre stabilitet i Bolivia, sa hærsjef Williams Kaliman.

Politisk kaos

De siste ukene har det vært store demonstrasjoner mot Morales og hans regjering.

Bolivia har blitt kastet ut i et politisk kaos etter at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, for tre uker siden vant første runde av presidentvalget.

Anklagene om valgfusk oppsto da stemmetellingen uten forklaring ble satt på pause i et døgn. Valgresultatet ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to.