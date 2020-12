Årsaken til at flyene ble satt på bakken over hele verden i mars 2019, var to ulykker som krevde til sammen 346 liv.

Leder for USAs luftfartstilsyn (FAA), Steve Dickson, sa i forrige uke at tilsynet er inne i sluttspurten når det gjelder å godkjenne endringene som er gjort med modellen.

Etter ulykkene har det vært en rekke kongresshøringer om hva som førte til at selskapet endte opp med en modell som presset nesen ned ved for bratte oppstigninger, og hvordan modellen kunne bli godkjent av FAA. Programvaren som var installert, skulle hindre at flyet steilet på grunn av de tunge motorene og plasseringen av dem.

I begge flystyrtene var det en enkelt sensor som førte til at flynesen plutselig vendte nedover uten at flygerne greide å gjenvinne kontrollen.

En granskningsrapport har fastslått at selskapet satte profitt høyere enn sikkerhet, noe som førte til at Boeings toppsjef fikk sparken.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.