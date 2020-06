Blodigste dag i Chicago på 60 år

Hvis man ikke bare ser på 31. mai isolert, men også regner med hele helgen, ble 25 personer drept i tidsrommet fra klokken 19 fredag 29. mai til klokken 23 søndag 31. mai, den blodigste helgen i nyere tid i byen, viser en rapport fra University of Chicago Crime Lab.

– Vi har aldri sett noe lignende. Jeg vet ikke hvordan vi skal sette det inn i en sammenheng. Det overgår alt vi har sett før, sier Max Kapustin, en av forskerne bak rapporten til Chicago Sun-Times.

På 1990-tallet var det vanlig med rundt 900 drap hvert år i byen. Men de siste årene har antall drap falt betraktelig. I fjor ble det registrert 492 drap og tre politiskytinger med dødelig utgang.

Flesteparten av drapsofrene i Chicago er unge, svarte menn, noe også de drapsmistenkte er.

Ordfører Lori Lightfoot sier at nødetaten i byen mottok over 65.000 anrop 31. mai, noe som er 50.000 flere enn normalt.

Presten Michael Pfleger sier at de mange demonstrasjonene etter George Floyds død har ført til at det den siste tiden har vært færre politifolk i gatene.

Han mener at spesielt minoritetene i byen er sinte for tiden. Koronaviruset har medvirket til økt arbeidsledighet og et stigende antall hjemløse. George Floyds dødsfall har fyrt ytterligere opp under sinnet, mener Pfleger.

– Det er en tidsinnstilt bombe. Folk er på grensen. De er sinte, fattige og vet ikke når dette tar slutt, sier presten.