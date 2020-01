I løpet av 2020 skal verdens største havvindpark være fullt operasjonell utenfor Storbritannias kyst. Vindparken er en del av Storbritannias plan om å basere stadig mer av energien sin fra fornybare kilder: I tredje kvartal i 2019 sto fornybare kilder (vind, sol og biomasse) for første gang for mer enn fossile kilder som kull, gass og olje i forsyningen av strøm til Storbritannia.

Kullstrid

Mens kampen for å fase ut kullindustrien fortsatt har en lang vei å gå hos mange av landene i verden med kullkraftverk, har Storbritannia allerede satt et mål i nær framtid: Innen 2025 skal det være slutt på alle landets kullkraftverk. Det vil være et betydelig skifte for Storbritannia, der kullindustrien var tung og dominerende i mange tiår.

Nylig besluttet Tyskland å stenge ned alle sine kullkraftverk innen 2038. Kull er den største kilden til klimautslipp totalt i verden. Kina, India, USA og Australia er de fire største kullprodusentene i verden, med Kina på en klar førsteplass.

Dersom man skal hindre mer enn 1.5 graders temperaturstigning er det nødvendig med en nesten total reduksjon av kull og andre fossile kilder innen 2050, og med en tredel innen 2030, ifølge FNs klimapanel.

I Australia er debatten intensivert i det landet går gjennom de verste skogbrannene noensinne: Australia er verdens største eksportør av kull, og har ikke satt noen planer for utfasing.

Som London Eye

Vindparken Hornsea, som bygges av det danske energiselskapet Ørsted, dekker et område som er større enn Malta, og ligger lenger ut enn noen annen vindpark; 120 kilometer utenfor Yorkshire i Storbritannia.

– Hornsea One er det største offshore-vindparken som noen gang er bygget. I løpet av et år vil det produsere nok ren energi til å møte behovet til mer enn en million hjem i Storbritannia, bare fra den ene energistasjonen, og det vil det gjøre i tre tiår, eller mer. Så det er en million hjem som kan være sikre på at elektrisiteten de bruker ikke bidrar til klimaendringer, sier programdirektør for Hornsea, Clark Duncan, til CNN.

Vindturbinene er større enn London Eye-hjulet, 100 meter lang og 75 meter bred.

En rotasjon av en vindturbin kan gi strøm til et hjem for en dag, ifølge Ørsted.

Fornybare kilder (vind, biomasse, sol og vann) genererte for første gang i tredje kvartal i fjor mer strøm enn kull, olje og gass i Storbritannia. Fornybare kilder sto da for 40 prosent, mens fossile (kull, olje gass) sto for 39 prosent, hvorav kull kun utgjorde en prosent. Den resterende femtedelen kom fra kjernekraft.

Det er bare et spørsmål om tid før fornybare kilder blir størst i et helt år i Storbritannia, ifølge en analyse fra Carbon Brief i fjor.

