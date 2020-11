Når Joe Biden innsettes som USAs neste president i januar, bryter Kamala Harris flere barrierer som landets første kvinnelige visepresident. Med på laget har Biden og Harris ektefellene sine, Jill Biden og Doug Emhoff, og også de blir historiske.

Jill Biden, eller «Dr. B» som studentene hennes kaller henne, har allerede sagt at hun fortsetter i jobben som engelsklærer ved Northern Virginia Community College. Ingen amerikanske førstedamer før henne har fortsatt i egen karriere etter at de har inntatt Det hvite hus, ifølge Politico.

Kamala Harris' ektemann, Doug Emhoff, har på sin side sagt at han legger advokatpraksisen på is innen innsettelsen. Kona til landets visepresident er tradisjonelt kjent som «second lady», og Emhoff vil bli historisk som USAs første «second gentleman» (den endelige tittelen er ikke avklart).

Jill Biden og Doug Emhoff drev valgkamp for ektefellene sine før årets valg. Her fra New Hampshire i september. Foto: Steven Senne/AP/NTB

Jill Biden og Emhoff drev valgkamp for ektefellene sine før årets presidentvalg, og de to skal ha fått et nært forhold, ifølge nyhetsbyrået AP. Politikkprofessor Jennifer Lawless ved University of Virginia sier Jill Biden vil knuse glasstaket for førstedamer, og at hun sammen med Emhoff representerer en utvikling i amerikansk politikk.

– Dette er første gang vi ser at noen sier «Vet du hva, mitt tidligere liv er også viktig, og jeg vil ikke definere meg selv helt ut fra jobben til mannen min», sier Lawless til The Guardian.

Men hvem er de to som nå skal støtte ektefellene sine i jobben med å samle USA etter et opprivende valg?

Jill Biden (69)

* Født Jill Jacobs 3. juni 1951.

* Giftet seg med Joe Biden i 1977. Paret har ei datter sammen, Ashely. Stemor til Bidens to sønner, Hunter og Beau. Beau Biden døde i 2015.

* Har en doktorgrad og to mastergrader.

* Har jobbet ved Northern Virginia Community College (Nova) siden 2009.

Joe og Jill Biden under innsettelsesseremonien etter presidentvalget i 2008. Foto: Jim Bourg/Reuters/NTB

Dette er ikke første gang Jill Biden har holdt fast på egen karriere. Hun fortsatte også i lærerjobben da Joe Biden var visepresident under Barack Obama fra 2008 til 2016. Hun ba Secret Service-agentene som ble med henne på jobb om å kle seg ut som studenter, ifølge The Guardian.

– Alle regnet med at jeg skulle stoppe å forelese og være «second lady» på heltid. Men ikke bare ville jeg fortsette å undervise, jeg ble rekruttert av dekanen ved Nova, skriver Biden i boka «Where The Light Enters» fra 2019.

Hun gikk mot rådene hun fikk fra sentrale rådgivere, og skriver at hun ville fortsette å gjøre det hun liker best.

Hjertesaker

Karolina Straznikiewicz har hatt Biden som foreleser, og sier hun ser fram til at en lærer ved et såkalt «community college», som i USA typisk har lavere status enn det som kun kalles college eller universitet, blir landets førstedame.

– Jeg tror at hun virkelig vil stå opp for oss, sier Straznikiewicz til avisa.

Jill Biden kjemper for to år «community college» uten skolepenger, og utdanning er en av hjertesakene hennes. Det samme er militæret og militærfamilier.

Sammen med tidligere førstedame Michelle Obama lanserte hun initiativet «Joining Forces» i 2011. Det ber amerikanere stå sammen med landets soldater, veteraner og familiene deres, og støtte dem. Biden har sagt at hun vil relansere programmet når hun trer inn i rollen som førstedame.

Nært forhold

I løpet av Barack Obamas åtte år som president utviklet de to familiene et nært forhold. Vennskapet mellom presidenten og visepresidenten ble ofte løftet fram, og det ble brukt som et virkemiddel i årets valgkamp.

Også konene deres ble gode venner, og Michelle Obama har beskrevet Jill Biden som et av de mest jordnære menneskene hun kjenner. Hun har også trukket fram Bidens hang til spøker, som en gang 69-åringen gjemte seg i bagasjehylla på visepresidentens fly.

– Hun kommer til å bli en strålende førstedame, har Obama sagt til USA Today.

Doug Emhoff (56)

* Født 13. oktober 1964.

* Giftet seg med Kamala Harris i 2014.

* Har to barn fra et tidligere ekteskap.

* Utdannet jurist og ble i 2017 partner i firmaet DLA Piper. Forlater jobben før presidentinnsettelsen i januar 2021.

Kamala Harris og Doug Emhoff blir begge historiske når Joe Biden innsettes som USAs neste president. Foto: Michael Perez/AP/NTB

Doug Emhoff er blitt kalt en moderne mann for å ha prioritert karrieren til Harris over sin egen, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette er bare nok et eksempel på hvor støttende han er overfor Kamala, sier John Bessler, mannen til Minnesota-senator Amy Klobuchar. Klobuchar prøvde også å bli Demokratenes presidentkandidat.

I flere tiår har amerikanerne ventet på en endring som den de får nå, sier politikkprofessor Kim Nalder ved California State University, Sacramento.

– Det er mye symbolikk at en mann tar et steg tilbake fra sin egen høyprofilerte karriere for å støtte konas karriere, sier Nalder.

Emhoff forlater advokatjobben i firmaet DLA Piper for å fokusere på sin nye rolle i Det hvite hus, har en talsperson opplyst.

Advokatkarriere

Det er ennå ikke kjent hvordan han vil gripe posisjonen eller nøyaktig hvilke saker han vil jobbe for å fremme. Emhoff har tidligere sagt at tilgang til rettshjelp er noe han vil jobbe for hvis han blir USAs «second gentleman».

Det har opptatt ham siden han var ung og fersk advokat. Emhoff har fortalt at han ble sjokkert da han besøkte en høyere rettsinstans i Los Angeles, der folk sto på rad og rekke og ba om hjelp.

– I 30 år har det hengt ved meg hvordan noen har råd til å hente inn disse fantastiske advokatene, mens mange ikke har det, sa Emhoff tidligere i år, ifølge ABC News.

Emhoff har gjort karriere som høyprofilert advokat innen selskapsrett. Han har tidligere jobbet med disputter om varemerker og åndsrett, og har representert klienter som butikkjeden Walmart, ifølge AP. I 2017 byttet han jobb og ble partner i firmaet DLA Piper.

Jill og Joe Biden, Kamala Harris og Doug Emhoff sammen under Dmeokratenes landsmøte i august. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Harris og Biden-administrasjonen unngår mulige etiske utfordringer ved at Emhoff nå legger sin egen karriere på is. Han er ikke lobbyist selv, men firmaet hans har drevet lobbyvirksomhet overfor myndighetene på vegne av ulike klienter.

Kjønnsroller

Harris og Emhoff møttes i 2013 og giftet seg ett år seinere. Samme år hadde de sin første offentlige opptreden sammen. Harris er stemor til Emhoffs to barn og hun har tidligere snakket om hvor godt forhold hun har til ekskona hans, skriver BBC.

Emhoff har sagt at han vil ha flere kvinner i prominente stillinger, og at han vil at partnerne deres skal støtte dem. Han har så langt fått mer oppmerksomhet enn hva som har vært vanlig for visepresidenters koner, ifølge kanalen. Det har nærmest blitt tatt for gitt at konene til presidenter og visepresidenter skal gi slipp på sin egen karriere mens mennene deres styrer.

– Vi gir ham ekstra honnør for det kvinner har gjort i århundrer, sier Barbara Perry ved University of Virginia.

Hun er likevel optimist og tror Emhoff kan utfordre fastlåste kjønnsnormer.

