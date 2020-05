Hvem bør bli Joe Bidens visepresidentkandidat før valget i november? Debatten går, og som Dagsavisen har skrevet tidligere, ønsker Biden en kvinne som sin visepresident.

Flere navn har blitt nevnt som potensielle kandidater, deriblant California-senator Kamala Harris, Minnesota-senator Amy Klobuchar, Michigan-guvernør Gretchen Whitmer og ikke minst Massachusetts-senator Elizabeth Warren. Med unntak av Whitmer var de alle med i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Der gjorde Warren det svakere enn hva som var ventet på forhånd, men hun har toppet flere meningsmålinger over hvem demokratiske velgere mener bør bli partiets visepresidentkandidat, ifølge Forbes.

Noen av kvinnene som er nevnt som potensielle visepresidentkandidater. øverst fra venstre: Kamala Harris, Elizabeth Warren, Stacey Abrams (som tidligere har vært Demokratenes kandidat til guvernørposten i Georgia) og Amy Klobuchar. Foto: NTB scanpix

Les også: Biden under press for å velge afroamerikansk kvinne som makker

Åpenbart valg?

Warrens sjanser på visepresidentkandidaturet er et av temaene ekspertpanelet, med redaktør Are Tågvold Flaten i AmerikanskPolitikk.no i førerstolen, diskuterer i podkasten 2020 fra Dagsavisen og AmerikanskPolitikk.no denne uka.

– Warren har åpenbare styrker. Hvis vi ser på forskning og tall fra primærvalgkampen i år, så ser vi at dersom velgere ikke hadde tenkt at de måtte sette valgbarhet høyt, ville de gått for Warren. Sånn sett er hun et ganske åpenbart valg, sier kommentator Vårin Alme i podkasten.

Samtidig er det en del som peker i en annen retning, fortsetter Alme.

– Jeg tenker at Warren har kjempetroverdighet på sine saksfelt, og de er viktige i år, men at hun er aller best i opposisjon og risikerer kanskje å kompromittere litt av den troverdigheten ved å bli Bidens visepresident, fortsetter hun.

Hør podkasten 2020 om Bidens jakt på visepresidentkandidat fra Dagsavisen og AmerikanskPolitikk her.

Samle partiet?

Biden, som forbereder seg på å bli Demokratenes kandidat, har satt ned et utvalg som vurderer og bakgrunnssjekker ulike kandidater. I juli blir det trolig klart hvem han ender opp med. Panelet hos AmerikanskPolitikk.no har tidligere trukket fram flere egenskaper hos en visepresidentkandidat som ofte vurderes, deriblant politisk erfaring, politisk ståsted og alder.

Hvis valget faller på Warren, er det en mulighet for at hun kan gi energi til den mer progressive delen av partiet, tror Sigrid Rege Gårdsvoll. Der er det flere som skriker ganske høyt etter balanse på valgseddelen for å veie opp for at de mener Biden er veldig moderat, fortsetter hun.

Warren ligger til venstre i partiet, og har kamp mot korrupsjon, ulikhet og bedring av kår for middelklassen som noen av sine hjertesaker. Hun ønsker også en form for «Medicare for All».

– På papiret har hun mange styrker. Det ene er den ideologiske balansen i partiet, at hun utfyller Biden godt der. Det vil mange i partiet sette pris på. I tillegg har du den fine balansen at hun appellerer til venstresida og til høyere utdannende velgere, sier kommentator Henrik Heldahl, som også nevner forstadsvelgere som en gruppe Warren appellerer til.

Joe Biden har sagt at han vil velge en kvinnelig visepresidentkandidat. Her sammen med Elizabeth Warren under en debatt i desember i fjor. Foto: Frederic J. Brown/NTB scanpix

Les også: Elizabeth Warren gir seg i kampen om å bli USAs president

Likevel nei

Til tross for at Warren har flere fordeler og er godt likt blant flere innad i partiet, trekker ekspertpanelet blant annet fram alderen hennes som et mulig ankepunkt. Ved en eventuell innsettelse etter valget vil hun være 71 år (selv om hun fortsatt er yngre enn Biden). I tillegg appellerer hun ikke like godt til velgere som ikke allerede er Demokrater, ifølge Heldahl.

Så hva er konklusjonen? Bør Biden gå for Warren, spør Flaten.

– Jeg tror Elizabeth Warren kunne vært god kandidat for Biden, men gitt det feltet han har nå og de kriteriene han har lagt fram, tror jeg han går for Kamala Harris, sier Vårin Alme.

Heldahl sier også nei, og trekker fram alder og at Biden nok har andre kandidater han vil like bedre å jobbe med. Valget av Warren ville vært taktisk, tror han.

– Jeg tror ikke hun er førstevalget til Joe Biden personlig, sier Heldahl.

– Warren er gammel, hun er hvit og fra Massachusetts. Hun er ingen god ide, runder Gårdsvoll av.

Les også: Joe Biden må drive valgkamp fra kjelleren hjemme. Hva betyr det for hans sjanser i valgkampen?

Andre muligheter

Warren har selv sagt at hun ville takket ja hvis Biden ba henne være hans visepresidentkandidat, skriver CNN.

Selv om diskusjonen i USA har handlet mye om hvem Biden vil velge til jobben, tar den politiske strategen James Carville i en kommentar i NBC News til orde for en annen mulighet: Warren bør blir justisminister hvis Biden vinner presidentvalget i november.

Valget av Warren til akkurat den posten vil sende et signal og kan også samle velgere fra ulike fløyer i Demokratene, skriver han. Selv om han mener Massachusetts-senatoren ville vært et strålende valg også som visepresident eller finansminister, vil hun som justisminister være i stand til å få USA på rett kjøl, fortsetter Carville.

Han trekker fram flere hendelser i justisdepartementet, deriblant henleggelsen av saken mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som eksempler på noe han mener må tas tak i.

Les også: Varsler slår alarm om manglende koronaplan i USA