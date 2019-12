– Vi valgte en strategi med nesten komisk ubesluttsomhet, støtte fra oss begge side i debatten, og ga ikke velgerne våre verken veiledning eller lederskap, sier Tony Blair om sitt eget partis brexit-strategi, bare få dager etter at Labour gjorde sitt dårligste valg siden 1935.

Den tidligere Labour-lederen har vært en fremtredende kritiker av den politiske retningen og strategien i Labour under Jeremy Corbyns lederskap de siste årene. For få uker siden advarte han Labour sterkt mot å gå med på å holde et valg nå, fordi han regnet med at partiet ville tape.

Torsdag i forrige uke var det nettopp det som skjedde. Nå har oppvasken begynt i Labour. Partiet skal nå velge en ny leder, og samtidig går debatten i partiet om hva som gikk galt.

Les også: Brakseier til toryene, katastrofe for Labour: Dette betyr valget

Kritiserer Corbyn

I en tale i London onsdag tok Blair bladet fra munnen. Han mener en av feilene var at Labour ikke framsto tydelig på brexit. I lang tid gikk Labour inn for å gjennomføre brexit. Deretter gikk partiets ledelse inn for å holde en ny folkeavstemning, men leder Jeremy Corbyn sa under valgkampen at han ville holde seg nøytral dersom det skjedde.

– Fraværet av lederskap på hva som åpenbart var den viktigste beslutningen for landet vårt forsterket all annen tvil rundt Jeremy Corbyn, sier Blair i talen.

Jeremy Corbyn går av snart, etter et svært dårlig valg. Foto: NTB scanpix

Blair peker på at Corbyn mikset økonomisk politikk fra ytre ventre med dyp mistro til vestlig utenrikspolitikk.

– Det har aldri appellert til tradisjonelle Labour-velgere, og det vil aldri appellere til dem, sier Blair.

Under Blair vant Labour tre valg på rad, blant annet ved at han tiltrakk velgere fra sentrum av politikken. Han er likevel en svært omstridt person også i Labour.

– Skam

Det har vært en stor debatt i Labour om hvorvidt venstrevridningen de siste årene var riktig. Mange mener det var, og fortsatt er, den riktige veien å gå, og forsvarer både Corbyn og politikken. Labour har fått tusenvis av nye medlemmer de siste årene, mange fra venstresiden.

Men det var ikke mulig å vinne et valg på denne plattformen, mener Blair.

– Ytre venstres overtakelse av Labour omformet partiet til en glorifisert protestbevegelse med kulttendenser, fullstendig ute av stand til å framstå som en troverdig regjering. Resultatet har bragt skam over oss. Vi sviktet landet vårt, mener Blair.

Blair mener det var et feiltrinn å tro at Labour med Corbyn som leder kunne komme i regjering.

– Ikke noe poltisk parti går inn i et valg med en leder som har en popularitetsrating på minus 40 prosent. Å gå inn i et valg på noe tidspunkt med et så stort gap mellom partiet og folket er uakseptabelt. Å gjøre det i en tid med nasjonal krise, der en troverdig opposisjon er så essensielt for nasjonens interesse, er utilgivelig, sier han, og understreker at det ikke er et angrep på Corbyn som person, men på veivalgene.

Han peker også på Labours problem med antisemittisme i partirekkene, som han mener partiet ikke har tatt klart nok avstand fra.

– Antisemittisme er en skamplett. Den manglende håndteringen av det var avskyelig, noe som for noen av oss som stemte Labour førte til at vi, for første gang i livet, syns det var vanskelig, sier Blair.

Mistet kretsen

Han mener Labour må bli en moderne progressiv koalisjon igjen.

– Valget for Labour er enten å fornye seg selv som en seriøs, progressiv ikke-konservativ konkurrent om makten i britisk politikk, eller droppe denne ambisjonen, og i så tilfelle bli erstattet over tid, sier Blair.

Nå som Labour skal velge en ny leder, går debatten om hva slags leder dette må være. En del mener man må finne en person som ikke knyttes for mye til London, for å tekkes arbeiderklassevelgere ellers i landet som i stor grad flyktet fra Labour til De konservative under dette valget. Men den neste lederen trenger ikke være en kvinne eller komme utenfra London, mener Blair. Det viktigste er at den neste lederen har et troverdig program, mener han.

Valgkretsen Sedgefield i Nord-England, som Blair representerte i sin tid, var et av de mange stedene der Labour led nederlag dette valget. Kretsen har nå gått til De konservative for første gang siden 1930-tallet.

Les også: Disse kan ta over etter Jeremy Corbyn: Nesten bare kvinner er aktuelle