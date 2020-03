Grunnleggeren av det omstridte sikkerhetsselskapet Blackwater, som kom i søkelyset etter at deres leiesoldater drepte sivile i Irak, har lenge hatt nære bånd til sentrale personer i Det hvite hus.

De siste årene har Erik Prince ifølge The New York Times også rekruttert tidligere ansatte i amerikansk og britisk etterretning til å infiltrere Det demokratiske partiet, amerikansk fagbevegelse og andre grupper og organisasjoner som anses for å motarbeide Trump og hans politikk.

Dette har skjedd i samarbeid med den sterkt høyreorienterte aktivistgruppen Project Veritas, som har gått til krig mot flere amerikanske medier og organisasjoner, og som selv anklages for å drive desinformasjonskampanjer.

Britisk agent

Blant dem Prince har rekruttert, er den tidligere britiske etterretningsagenten Richard Seddon. I 2017 organiserte han infiltrasjonen av American Federation of Teachers, kopierte dokumenter og gjorde skjulte opptak av lederne på vegne av Project Veritas.

Seddon var også sentral da valgkampen til demokraten Abigail Spanberger i Virginia ble infiltrert året etter. Forsøket ble oppdaget og agenten sparket fra valgkampsekretariatet.

Under etterforskning

Prince er broren til USAs utdanningsminister Betsy DeVos og har fungert som uformell rådgiver for flere sentrale personer i Trump-administrasjonen, blant dem tidligere sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn.

Blackwater-grunnleggeren forsøkte blant annet å overtale Trump til å erstatte de amerikanske styrkene i Afghanistan med leiesoldater, en plan daværende forsvarsminister Jim Mattis satte foten ned for.

Prince er nå under etterforskning, mistenkt for å ha løyet til etterretningskomiteen i Representantenes hus om sin rolle i Russlands forsøk på å påvirke utfallet av det amerikanske presidentvalget i 2016.

En talsmann for Prince nekter overfor The New York Times å kommentere saken, og Seddon har ikke svart på avisens henvendelser