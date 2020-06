Black lives matter-demonstrasjon stanset i Stockholm

Politiets pressetalsperson Towe Hägg sier at årsaken var at det var flere personer enn det maksimalt tillatte antallet på 50 der. Tiltakene mot spredning av koronaviruset er fortsatt på plass i Sverige, som er hardt rammet av pandemien.

Demonstrantene samlet seg utenfor ambassaden i Dag Hammarskjölds väg i den svenske hovedstaden lørdag ettermiddag. Flere av dem bar plakater med budskap mot rasisme og oppfordringer om å stanse politivold.

Lørdag kveld opplyste politiet at to personer er mistenkt å ha forsøkt å utøve vold mot tjenestemenn, og at en av dem er pågrepet. En tredje person er ifølge Hägg mistenkt for å ha forstyrret ro og orden.