Fredag ble en kvinne i byen Manitou Springs, Colorado, USA, angrepet av en aggressiv bjørnebinne med to bjørneunger. Bjørnen skal ha angrepet kvinnen bakfra, melder Fox News.

I en pressemelding skriver Colorados park og viltmyndigheter at kvinnen var heldig som slapp unna med minimale skader:

– Offeret var beldig heldig hun ikke ble mer alvorlig skadet i dette angrepet. Vi prøver å finne denne bjørnen så fort som mulig, sier viltvokter Cody Winger i pressemeldingen.

I samme pressemelding fremkommer det også at en kollega av kvinnen skal ha blitt angrepet av bjørnen et par minutter etter det første angrepet. Kollegaen skal ha klart å unnslippe bjørnen ved å løpe rundt en bil som sto parkert i nærheten.

Bjørnen ble senere funnet sammen med to bjørneunger. Binna ble skutt, og de to bjørneungene blir nå tatt hånd om av viltmyndighetene. De to er nå i et rehabilitringssenter før de vil bli sluppet ut i det fri igjen, melder Fox News.

“We believe this is the sow that aggressively attacked one woman then chased another on Thursday,” said @COParksWildlife's Cody Wigner. Neighbors say these bears often rummaged trash cans. “This is why we say ‘garbage kills bears’ and urge everyone to secure their trash.” (3/3) pic.twitter.com/EcwuuP5Laq — CPW SE Region (@CPW_SE) July 11, 2020

– Søppel dreper bjørner

Nå advarer viltmyndighetene i Colorado innbyggerne mot å la søppel stå ulåst. I en rekke meldinger på Twitter skriver viltmyndighetene at bjørner leter etter mat i søppelkasser. I tillegg har de lagt ut et dokument som de kaller «Bear Aware Checklist» med en rekke tips for å sikre seg mot at bjørner blir vant med å finne mat nær bebyggelse.

Not securing your trash is a GARBAGE decision and can kill bears.



Check out our #BearAware Home Audit Checklist: https://t.co/uawR9FppAp



📷: @ShannonLukens pic.twitter.com/K7Lg1rRp1S — Colorado Parks and Wildlife (@COParksWildlife) July 10, 2020

I følge Fox News er dette det andre bjørneangrepet på under 24 timer i Colorado.

