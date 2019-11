Presidentkandidat for demokratene, Elizabeth Warren, har lenge snakket varmt om en skatt på enorme formuer, og da de som overgår ti milliarder kroner.

Hennes forslag er å skattelegge disse med 6 prosent.

Dette forslaget er verdens nest rikeste mann, Bill Gates, ikke enig i.

Under en konferanse i regi av New York Times er Gates klar på et han allerede har skattet mest av alle og at det går en grense et sted. Han ønsker heller selv å bestemme hvem han vil gi penger til.

– Jeg har betalt over ti milliarder (dollar, omtrent 95 milliarder kroner etter dagens kurs, journ anm.). Jeg har betalt mer enn noen i skatt. Om jeg måtte betale 20 milliarder, så er det greit. Men om du sier jeg må betale 100 milliarder, da må jeg beynne å regne litt på hva jeg har igjen, sa Gates.

Under konferansen, som det ble vist biter av også hos MSNBC, ble Gates spurt om han har snakket med Warren.

Det har han ikke og han var samtidig usikker på om det i det hele tatt var noe vits og om hun hadde noen interesse av en slik samtale med en som har så mye penger.

100 milliarder er en sum Warren slettes ikke er enig i stemmer. Hun hevder det vil bli betraktelig mindre enn 100 milliarder dollar i bidrag fra Gates om hennes forslag skulle tre i kraft. På Twitter forklarer hun dette:

I'm always happy to meet with people, even if we have different views. @BillGates, if we get the chance, I'd love to explain exactly how much you'd pay under my wealth tax. (I promise it's not $100 billion.) https://t.co/m6G20hDNaV — Elizabeth Warren (@ewarren) November 7, 2019

«Jeg er alltid glad for å møte mennesker, også de med et annet syn enn meg», skrev hun altså på Twitter.



Milliardær uansett

Som en rekke kritikere påpeker, vil Microsoft-grunnlegger Bill Gates, selv om han må betale denne skatten, og den ville være 100 milliarder (forsatt i dollar) være milliardær uansett. Og om han skulle unngå å tjene en cent resten av livet vill han være miilardær i 60 år til, hevder journalist Lee Fang. For ordens skyld: Bill Gates er i dag 64 år.

If Elizabeth Warren passed her extra 6 percent wealth tax on fortunes over $1 billion and Bill Gates never gained a single dollar again from any of his investments, he'd still be a billionaire 60 years from now https://t.co/rcAZCLthkx — Lee Fang (@lhfang) November 6, 2019

Om og om det var sånn at han måtte betale 100 milliarder dollar i skatt, så vil han fortsatt hatt seks av dem igjen, milliarder altså, påpeker Astead W. Herndon fra New York Times og CNN.

Even if someone was asking Bill Gates to pay 100 billion in taxes (they're not), he'd have 6 billion left over https://t.co/jnslbzT1Sv — Steadman™ (@AsteadWesley) November 6, 2019

En av favorittene

Warren er en av favorittene i kampen om å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget i 2020.

Men det store spørsmålet har vært hvordan i all verden hun skal finansiere sitt kanskje viktigste valgløfte, en massiv satsing på offentlig finansierte helsetjenester kalt «Medicare For All». Fredag kom senatoren endelig med mer konkrete svar, skriver NTB.

Warrens plan er å investere 20.000 milliarder dollar, tilsvarende rundt 180.000 milliarder kroner, på offentlige helsetjenester over en tiårsperiode.

Hun viser til at amerikanske bedrifter i dag bruker 8.800 milliarder dollar i året på privat helseforsikring til sine ansatte. Hennes plan er å kreve inn 98 prosent av dette som skatt i stedet.

Det alene er nok til å dekke nesten halvparten av satsingen, påpeker senatoren.