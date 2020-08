Bidens bønn til velgerne: – Ignorer målingene

Når Republikanerne avslutter sitt landsmøte torsdag med hovedtalen av president Donald Trump, går startskuddet for alvor i valgkampen i USA, drøye to måneder før valget 3. november.

Joe Bidens leder klart på nasjonale målinger med 50 prosent oppslutning mot Donald Trumps 42.2 prosent, ifølge et gjennomsnitt av de siste målinger på RealClearPolitics. Også i de aller fleste av de mest avgjørende vippestatene, der valget vil bli avgjort, leder Biden.

– For mye på spill

Men Biden advarer velgere som ønsker Trump ut mot å tro at det ordner seg.

– Ignorer målingene. Det er rett og slett for mye på spill til å ta noe for gitt, tvitrer han, og viser til en måling der han leder med ett prosentpoeng foran Trump i Texas. Det er en av statene det knytter seg spenning til, fordi det tradisjonelt er en stat som går til republikanerne, men som altså kan vinnes av Biden.

Demokratenes frykt er at mange som kunne tenke seg å stemme på Biden, men som ikke helt sikkert vil bruke stemmeretten, ser på målingene nå at han ligger godt an, og derfor ikke tenker at deres stemme trengs.

Joe Biden må dessuten ikke erklære tap for tidlig dersom det er et jevnt resultat som ikke framstår som avgjort, advarer demokraten Hillary Clinton, som selv tapte valget i 2016 til tross for at hun fikk nesten tre millioner flere stemmer nasjonalt enn Trump. Årsaken er valgsystemet, der resultatet i hver enkelt stat avgjør hvor mange såkalte valgmenn man får.

Hillary Clinton tapte valget i 2016, til tross for at hun fikk nesten tre millioner flere stemmer enn Trump. Foto: NTB scanpix

Om resultatet ser for jevnt ut til å avgjøres umiddelbart, og det gjenstår stemmer å telle, må Joe Biden ikke under noen omstendighet innrømme tap, mener hun.

– Jeg tror dette kan trekke ut i langdrag, og jeg tror at han kan vinne dersom vi ikke viker en tomme og dersom vi er like fokusert og nådeløse som den andre siden, sier Clinton i et intervju i dokumentarserien «The Circus», ifølge Politico.

Der kampen står

Biden har sagt han frykter at Trump indirekte vil «stjele valget» ved å rokke ved troverdigheten rundt poststemmer. Trump-teamet har på det sterkeste avvist dette.

Poststemmer er et omstridt tema foran valget, og Trump er sterkt kritisk til stemmegivning via posten. Rekordmange kommer til å stemme via posten i år, på grunn av koronaepidemien.

Demokratene oppfordrer uansett til at demokratiske velgere kommer ut i hopetall, og at de stemmer tidlig nok til at stemmene er garantert å telles – for at det ikke skal oppstå tvil om resultatet ved en eventuell Biden-seier.

Biden leder nå ganske klart i flere av statene som Trump vant hårfint i 2016, som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Selv i stater der Trump vant klart i 2016, som Texas, Ohio og Iowa, er det nå langt jevnere, ifølge målinger. I de tre statene vant Trump med en margin på 8-10 prosentpoeng for fire år siden. Gjennomsnittsmålinger nå viser en knapp ledelse for Trump i Texas og Iowa, og en knapp Biden-ledelse i Ohio.

Fakta om valget i USA og meningsmålinger

* USA holder presidentvalgt tirsdag 3. november.

* President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra Demokratene.

* Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 50 prosent, mot 42,4 prosent for Trump.

* Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

* De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene, med unntak av North Carolina.

* Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,1 prosent, mot 44,5 prosent for Trump.

* 54,7 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 41,6 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene.

Kilde: RealClearPolitics (snittmåling og vippestater), FiveThirtyEight. (NTB)