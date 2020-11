Mandag bekreftet Biden spekulasjonene i flere amerikanske medier og opplyste at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til posten som utenriksminister.

58-åringen var fra 2015 til 2017 viseutenriksminister under daværende utenriksminister John Kerry i president Barack Obamas administrasjon.

Blinken har også to års fartstid som nestkommanderende for landets nasjonale sikkerhetsrådgiver og var sentral i arbeidet med å utforme Obamas politikk overfor Afghanistan, Pakistan og Iran.

Israel-venn

Han har markert seg som en trofast støttespiller for Israel og forsvarte landets bombing av Gazastripen i 2014.

Alt i 2008 begynte Blinken å arbeide for Joe Biden, og som utenrikspolitisk rådgiver for Biden i valgkampen slo han fast at det vil være uaktuelt for den nye presidenten å knytte betingelser til den amerikanske militærhjelpen til Israel.

USAs forhold til Saudi-Arabia vil derimot bli tatt opp til ny vurdering under Biden, «for å sikre at det fremmer våre interesser og er i tråd med våre verdier», sa Blinken i et intervju i oktober.

Biden nominerer også en annen veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Sullivan var sikkerhetspolitisk rådgiver da Biden var visepresident, og har også vært rådgiver for Hillary Clinton.

Hvordan blir Bidens nye team? Hva skjer egentlig i Georgia? Og er Obamas nye bok noe bra? Hør nyeste episode av «2020» med ekspertene i Amerikanskpolitikk og Dagsavisen her:

Klimautsending

Biden kunngjorde mandag også at han ønsker tidligere utenriksminister John Kerry som spesialutsending for klima.

Kerry var Demokratenes presidentkandidat i 2004, men tapte for George W. Bush. Han var senere utenriksminister fra 2013 til 2017 under Obama.

Cubanskfødte Alejandro Mayorkas er nominert til posten som leder for Department of Homeland Security, som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk.

CIA-topp

Biden nominerer samtidig CIAs tidligere nestsjef Avril Haines til posten som USAs øverste etterretningssjef og vil ha Linda Thomas-Greenfield som FN-ambassadør. Hun var viseutenriksminister med ansvar for Afrika under Obama og har også vært ambassadør i Liberia.

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Biden i en kunngjøring.

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sier han videre.

Biden vil ha Janet Yellen som finansminister

USAs nyvalgte president Joe Biden vil ha tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som finansminister, ifølge Wall Street Journal.

74 år gamle Yellen, som er demokrat, var amerikansk sentralbanksjef fra 2014 til 2018.

President Donald Trump vurderte angivelig å gi henne en ny fireårsperiode, men valget falt i stedet på republikaneren Jerome Powell.

Dersom Senatet gir tommelen opp for Yellen, blir hun i så fall USAs første kvinnelige finansminister.

