Videoklippet av Joe Biden har fått Twitter til å ta i bruk et nytt verktøy for første gang, nemlig merkelappen «manipulert innhold», skriver blant andre The Washington Post.

Videoen ble delt på Twitter av Dan Scavino, som har ansvar for sosiale medier i Det hvite hus. I løpet av helgen fikk klippet stor oppmerksomhet, særlig etter at det ble videretvitret av president Donald Trump.

Ifølge Scavino sier Biden «Vi kan bare gjenvelge Donald Trump» i talen han holdt for velgere i delstaten Missouri i helgen. Resten av setningen ble redigert bort, skriver The New York Times.

Det Biden sa, ifølge flere medier, var «Unnskyld meg. Vi kan bare gjenvelge Donald Trump hvis vi faktisk tar del i denne eksekusjonspelotongen (firing squad på engelsk, journ.anm). Det må være en positiv valgkamp.»

Den lokale TV-stasjonen KCTV5 News har lagt ut hele talen Biden holdt (se den aktuelle setninen selv fra rundt 10:05).

(Scavino skriver også at talen ble holdt i St. Louis i Missouri, mens det faktisk var i byen Kansas City at ordene i videoen falt, skriver Vice. Biden skal imidlertid ha sagt noe lignende på et valgmøte tidligere på dagen, da i St. Louis.)

Journalister fra medier som The New York Times, CNN og Politico er blant dem som har påpekt at videoen er klippet på en måte som er misvisende.

18 timer seinere

Twitter merket videoen med «manipulert innhold» rundt klokka 17 lokal tid søndag, 18 timer etter at den først ble delt av Scavino.

Merkelappen ble innført 5. mars, og målet er å advare brukere når innhold er «betydelig endret eller fabrikkert», ifølge BBC.

I en analyse tar Washington Post-journalist Cat Zakrzewski for seg Scacinos Twitter-melding.

Zakrzewski skriver blant annet at videoen bare er den siste i en langvarig debatt om hvor mye ansvar sosiale medier har til å faktasjekke innhold, særlig fra politisk hold, idet valgkampen før presidentvalget neste år hardner til.

Demokratene har oppfordret selskapene til å begrense uriktige utspill fra Trump og presidentens støttespillere. Republikanere har på sin side advart selskapene mot å begrense ytringsfriheten.

– Ikke feil

Søndag forsvarte Scavino videoen med en ny Twitter-melding, der han avviste at klippet var manipulert. Han har også delt flere Twitter-meldinger der det hevdes at videoen kun er klippet, ikke redigert, eller at den kun var kortet ned, skriver BBC.

Mandag har imidlertid også Facebook lagt til en advarsel på videoen, etter at det ble tilbakevist av en partner som driver med faktasjekk.

– Faktasjekkere vurderte denne videoen som delvis falsk, så vi reduserer spredningen av den og viser advarsler med litt mer kontekst for folk som ser den, prøver å dele den, eller allerede har gjort det, sier Facebooks talskvinne Brittany Uter i en uttalelse.

Begge har imidlertid fått kritikk for hvor lang tid det tok før innholdet ble merket, deriblant fra Joe Bidens valgkampsjef Greg Schultz.

Kjemper om velgerne

Biden driver for tida valgkamp i håp om å bli demokratenes presidentkandidat i det amerikanske valget neste år.

Den tidligere visepresidenten under Barack Obama kjemper mot Vermont-senator Bernie Sanders om å sikre mest støtte. Tirsdag holdes primærvalg i flere delstater, deriblant Missouri.

Mye står på spill for Sanders, etter at Biden nylig overtok favorittstempelet.

