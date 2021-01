Foruten å ta USA inn i Parisavtalen igjen ga han ordre om at USA også skal slutte seg til Verdens helseorganisasjon WHO igjen.

Flere av de 15 dekretene han signerte, omhandlet miljø, blant dem stans i byggingen av oljerørledningen Keystone XL fra Canada og et moratorium mot olje- og gassleting i et naturreservat i Alaska.

Stanser muren

På innvandringsfeltet stanset han byggingen av muren langs grensa til Mexico, som var et av Trumps fremste og mest kostbare valgløfter, og han opphevet det omstridte forbudet mot innvandring fra et titall land, de fleste muslimske.

Han varslet samtidig at han sender et forslag til innvandringsreform til Kongressen som åpner veien til amerikansk statsborgerskap for 11 millioner ulovlige immigranter og styrker arbeidet med å gjenforene familier som ble splittet på grensa til Mexico.

Han varslet også en styrking av DACA-reglene som gir oppholdstillatelse til hundretusener av unge som kom til USA som barn. De vil nå også få en vei til amerikansk statsborgerskap.

Tiltak mot pandemien

Biden var også sterkt fokusert på å styrke kampen mot koronapandemien, som hittil har tatt over 400.000 amerikanske liv.

Blant annet innførte han et påbud om å bruke munnbind i føderale bygninger over hele USA og på offentlig transport mellom delstatene.

I den forbindelse oppfordret han også alle amerikanere til å bruke munnbind i offentligheten i de neste 100 dagene. Dette er kun en oppfordring siden føderale myndigheter ikke kan innføre et slikt påbud utenfor føderal eiendom.

Kriseplan til Kongressen

Biden har allerede gjort det klart at han vil jobbe for at Kongressen vedtar en omfattende kriseplan på 1.900 milliarder dollar for å hjelpe dem som er rammet av koronapandemien, og styrke økonomien.

Denne planen kommer til å møte betydelig motstand fra republikanere som er skeptiske til store statlige utgifter.

Bidens overgangsteam sa tidligere at hensikten med presidentordrene allerede første dag var å reversere de verste skadene fra Trump-administrasjonen.

I valgkampen var de varslede ordrene hjørnesteiner i hans politikk for å reversere Trumps harde tiltak mot innvandring, en slapp holdning til offentlig helse og motvilje mot internasjonalt samarbeid om klimaendringer.

Fornøyd FN-sjef

FNs generalsekretær António Guterres var blant dem som er svært fornøyd med at Biden tar USA inn i Parisavtalen igjen.

– Jeg tar med glede imot president Bidens avgjørelse om igjen å slutte seg til Parisavtalen og dermed slutte seg til den voksende koalisjonen av regjeringer, land, stater, selskap og folk som tar ambisiøse grep for å motvirke klimakrisen, sier Guterres i en uttalelse.

Derimot ble ordren om å vrake Keystone-rørledningen møtt med skuffelse fra Canadas statsminister Justin Trudeau.

Han peker på at oljerørledningen, som etter planen skulle frakte hundretusener av fat olje fra oljesandfeltene i Alberta til USA, bidrar til tusener av arbeidsplasser på begge sider av grensa.

