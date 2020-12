Trump har betalt 3 millioner dollar for at stemmesedlene i de folkerike fylkene Dane og Milwaukee skulle telles om igjen. Nå har han fem dager på seg til å levere inn et søksmål for å få kjent resultatet ugyldig.

Omtellingen førte til at Biden fikk 87 flere stemmer enn i den første opptellingen, og han har dermed endt opp med nesten 20.700 flere stemmer enn Trump.

Trumps advokater har hevdet at det var utbredt valgfusk i delstaten, men uten å kunne legge fram bevis.

Tidligere mandag bekreftet Arizona formelt valgresultatet i delstaten, som ble vunnet av Joe Biden med knapp margin.

Demokratenes administrasjonsminister Katie Hobbs og republikanernes guvernør Doug Ducey har begge formelt godkjent Biden som vinner av delstatens elleve valgmenn.

De to lederne, fra hvert sitt parti, sto opp for valgsystemets integritet samme dag som Donald Trumps advokater igjen hevdet at valget der var preget av juks, skriver AP.

– Vi er gode på valg her i Arizona. Systemet er sterkt, sier Doug Ducey, guvernør og republikaner.

Demokraten Mark Kelly er også bekreftet som vinner av senatsvalget i Arizona. Han tar plassen til avdøde John McCain.

