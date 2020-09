Joe Biden sier president Donald Trump er uegnet til å være president etter at presidenten skal ha kalt falne under første verdenskrig for tapere.

Biden kommenterte fredag Trumps uttalelser, som han ifølge magasinet The Atlantic kom med i 2018. Presidenten har selv avvist at han har sagt dette. Magasinet viser til en rekke anonyme kilder.

– Jeg har aldri vært så skuffet i hele min karriere over en leder som jeg har jobbet med, president eller ikke, sa Biden.

– Om det som er skrevet i The Atlantic er sant, er det motbydelig. Det bekrefter hva det fleste av oss trodde var tilfelle; at Donald Trump ikke er egnet til jobben som president og øverstkommanderende, sa en uvanlig sinna Biden.

– Hvis artikkelen stemmer – og det virker den til å gjøre, basert på andre ting han har sagt – rammer den hardt. Det er en skam, fortsatte Demokratenes presidentkandidat.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kirkegård

Ifølge The Atlantic skal Trump ha kommet med uttalelsene i Frankrike da han skulle besøke krigskirkegården Aisne-Marne, der amerikanske soldater som falt i første verdenskrig, ligger gravlagt.

Dette valgte han å la være og hevdet det var fordi været var for dårlig til å fly helikopter dit og at ingen i Secret Service ville kjøre han dit.

Kilder tett på presidenten hevder derimot at Trump ikke ønsket å dra til kirkeården fordi det både regnet og blåste og håret hans da ville veive i vinden, noe som ville ta seg dårlig ut, melder flere medier.

Trump skal da ha sagt at kirkegården «er fylt med tapere», ifølge fire ulike kilder som ikke ønsker å bli navngitt. Han skal også ha kalt soldatene for «tullinger» som både verver seg og blir ned i en krig, ifølge MSNBC. (NTB)

– Jeg er villig til å sverge på hva som helst at jeg ikke sa dette om våre falne helter. Ingen respekterer dem mer enn jeg, sa Trump til pressefolk i Washington torsdag.

Han gjentok den offisielle forklaringen på hvorfor besøket på krigskirkegården i Frankrike ble avlyst: At tåke og regn gjorde det vanskelig å fly dit med helikopter.

Les også: Medier: Trump kalte falne soldater for tapere