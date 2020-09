Saken er oppdatert

Joe Biden og Donald Trump møtes til debatt natt til onsdag klokken 03.00 norsk tid.

Rådgivere på begge sider forventer at et av nattens største slag vil stå om kandidatenes barn, skriver CNN.

CNN har kilder som hevder Trump planlegger å angripe Joe Bidens sønn Hunter Biden for å få lukrative jobber utenlands da faren var visepresident, og at han vil si at den yngre Biden ikke var kvalifisert for disse jobbene.

– Korrupsjon, kalte Trump det under en pressekonferanse i Det hvite hus søndag.

Håpet er at et slikt angrep skal sette Biden ut og bli sinna og til slutt si noe dumt eller feil.

Kilder sier også til CNN at Biden har et team som har jobbet med og forberedt han på nettopp slike angrep på sin sønn, noe Joe Biden ikke har måttet svare direkte for tidligere.

Samtidig har Trumps rådgivere jobbet med å temme presidentens temperament og bedt han om å holde seg rolig om Biden skulle gå til motangrep og trekke inn Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner i debatten.

Les også: Trumps tidligere advokat sier presidenten frykter fengsel

Løgner

Trump og hans allierte har gjentatte ganger gjort ubegrunnede og falske påstander for å hevde at den tidligere visepresidenten og sønnen handlet korrupt i Ukraina.

Nettopp Trumps falske påstander og løgner vil bli et hinder for Biden. Han rådguvere har bedt han om å ikke henge seg for mye opp i dette, ifølge CNN.

– Han kan begynne med å si og erkjenne fra starten av at Donald Trump er en innbitt løgner, og at han vil lyve også under denne debatten, men han kan bare ikke bruke all sin tid på å kjempe mot Donald Trumps løgner når han må få ut sitt budskap og snakke til folket om hva han skal gjøre for dem. Det handler om dem, ikke om Donald Trump, sier Joe bidens rådgiver og tidligere Michigan-guvernør Jennifer Granholm.

Når det gjelder presidenten, sier noen av hans rådgivere at de håper han tøyler sin hang til å bli for personlig og privat.

– Jeg vil si han bør unngå å bli altfor personlig og holde seg til problemene, sa Trumps kampanjesjef fra 2016, Kellyanne Conway.

– Men du kan stille spørsmål, og jeg har vært klar på dette, du kan stille spørsmål ved beredskapen for presidentskapet til Joe Biden, hans skarphet, hans smidighet, hans utholdenhet, hans egnethet for jobben, sa Conway så.

Les også: Trump om hans advokats 15-årige datter: – Når ble hun så deilig?

Bistand

Trump får bistand fra flere sentrale medarbeidere i forberedelsene, blant dem tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani, og alstå tidligere rådgiver Kellyanne Conway og valgkampstrategen Jason Miller.

Stabssjefen Mark Meadows og flere av kommunikasjonsfolkene i Det hvite hus bistår også, og det samme gjør svigersønnen Jared Kushner, skriver NTB.

Trump har rettet harde anklager mot Biden de siste ukene, men presidentens medarbeidere skal ha oppfordret ham til å legge mer vekt på å selge seg selv og sine egne prestasjoner, enn å angripe Biden under debatten.

Les også: Klart for første debatt i USA – Biden ligger best an på målingene

Første av tre

Natt til onsdag går president Donald Trump og utfordreren Joe Biden på scenen til den første av tre debatter. TV-sendte oppgjør går 60 år tilbake i tid,skriuver NTB.

I det som har vært en uvanlig valgkamp, sterkt påvirket av koronaviruset, skal endelig begge kandidatene ut på tur – til Cleveland. Debatten mellom Trump og Biden sendes på samtlige av USAs store TV-kanaler og nyhetskanaler og er den første av tre.

De to kandidatene får først to minutter til å svare på et spørsmål som blir valgt tilfeldig fra en rekke temaer. Deretter blir det en tradisjonell debatt mellom de to.

Det er ventet at Biden og Trump kommer til å ha en opphetet runde om presidentens kandidat til Høyesterett, Amy Coney Barrett, og hans iver etter å erstatte avdøde Ruth Bader Ginsburg så raskt som mulig.

Trumps vage uttalelser om hvordan han vil håndtere et eventuelt valgtap vil nok også bli et hett tema.

Skattemeldinger

I tillegg vil Trump garantert få spørsmål om New York Times' avsløring av hans skattemeldinger og det forhold at han er en gjeldstynget president som angivelig betalte så lite som 750 dollar i skatt i årene 2016 og 2017, skriver NTB.

Trump har som første amerikanske president i moderne tid nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine, men New York Times har fått tilgang til dem og tegnet denne uka et lite flatterende bilde av presidentens økonomi og skatteinnbetalinger.

Få timer før den første debatten med Trump offentliggjorde Biden sine siste selvangivelser og oppfordret presidenten til å gjøre det samme.

Mens Trump ifølge New York Times betalte 750 dollar – drøyt 7.000 kroner – i føderal inntektsskatt både i 2016 og 2017, de to siste årene avisen har fått innsyn i selvangivelsene for, oppgir Biden å ha betalt 346.000 dollar – nærmere 3,3 millioner kroner – i føderal inntektsskatt i fjor. Inntekten i 2019 oppgir han til rundt 9,3 millioner kroner.

Biden oppgir også at han har søkt om å få tilbakebetalt drøyt 440.000 skattekroner for 2019, i henhold til fradragsreglene.

Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris har også offentliggjort sin siste selvangivelse på Biden-kampanjens nettside.

Les også: Trump skal ha unngått skatt i årevis

Lest denne?: Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg