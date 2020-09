Saken er oppdatert

Joe Biden og Donald Trump møtes til debatt natt til onsdag klokken 03.00 norsk tid.

I salen satt deler av familien til Donald Trump. Hans barn Donald, Ivanka, Eric og Tiffany satt i salen alle sammen, uten ansiktsmaske. Barna brukte munnbind på veien inn, men tok dem av seg da de satte seg.

Allerede tidlig i debatten var det munnhuggeri og begge avbrøt hverandre. Under en ordveksling om helsevesenet var Biden klar:

– Han har ingen plan, sa den tidligere visepresidenten.

Når så debatten dreide seg tilbake til høyesterettsdommer Amy Coney Barrett utfordret Trump Biden på om han vil utvide antalle dommere i høyesterett:

– Det er ikke poenget, svarte Biden.

Trump viste derimot til at republikanerne hadde vunnet valget og at det har konsekvenser.

Biden var sterkt uenig og sa at amerikanerne har rett til å ha sitt å si om en ny dommer og at det er feil å utnevne en ny dommer midt i et valg.

Han viste til faren for at helsereformen Obamacare er i fare med Barrett i høyesterett.

Da Trump så avbrøt Biden, også etter at moderator Chris Wallace hadde bedt Trump la være, hadde Biden tydeligvis fått nok:

– Kan du bare holde kjeft mann!

Avbrytelser

Ordstyreren Chris Wallace slet med å stanse begge i å avbryte, særlig tryglet han stadig Trump om å være stille og la Biden snakke ut.

Det var vanskelig for Wallace å styre debatten siden Trump i sine svar stadig gikk bort fra temaet og framsatte klare usannheter, som for eksempel at han har sørget for at prisen på medisin er senket med 80–90 prosent.

Etter enda flere avbrytelser etter at Trump hadde angrepet Joe Bidens sønn Hunter, rant det over for Biden igjen:

– Det er umulig å få inn et eneste ord til denne klovnen.

Trump og hans allierte har gjentatte ganger gjort ubegrunnede og falske påstander for å hevde at den tidligere visepresidenten og sønnen handlet korrupt i Ukraina.

Siden august 2019 har avisen The New York Times publisert essays og podkaster i det såkalte 1619-prosjektet. Grunntanken bak prosjektet er å se USAs historie i lys av nettopp året 1619, året de første afrikanske slavene ankom den britiske kolonien Virginia, heller enn den tradisjonelle fortellingen om 1776 som revolusjonsåret med uavhengighetserklæringen som grunnlaget for USAs opprinnelse.

Når Trump sa han akter å stanse dette fordi han ikke ønsker at amerikanere skal lære å hate landet sitt, avbrøt Biden:

– Ingen lærer det.

Trump fortsatte og da klarte ikke Biden å dy seg og sa med hevet stemme:

– Han er en rasist.

På spørsmål om Trump her og nå kunne ta avstand fra ytre høyre-aktivister og hvit makt-grupperinger, var Trump vag:

– Hva vil du jeg skal si, sa Trump til Wallace.

– Det meste jeg ser av vold er fra venstre-radikale, fortsatte Trump.

Etter press sa han så om en gruppering:

– Stå tilbake, stå beredt (stand by journ. anm.).

Korona

Joe Biden påpekte at president Donald Trump aldri tok koronapandemien på alvor og at 200.000 mennesker har dødd som et resultat, skriver NTB.

Han sa at Trump ble grepet av panikk mens viruset rammet landet.

Trump svarte at han har gjort en god jobb, at han stanset fly fra Kina og beskyldte Kina for viruset. Han hevdet at Biden ville ha stengt økonomien ned mye mer enn han gjorde.

– Du kunne aldri gjort det vi har gjort, sa han til Biden.

Trump sa at det bare er noen uker til en vaksine er klar, mens Biden slo tilbake og sa ingenting tyder på at en vaksine er klar før neste år, og at det da vil ikke vil være før midt i året at den kan distribueres til dem som må ha den.

Skatt

På direkte spørsmål om hvor mye Trump har betalt i føderal skatt, svarte Donald Trump at han har betalt millioner. Chris Wallace spurte Trump flere ganger og viste til New York Times' artikkel om Trumps selvangivelser som viser at han kun betalte 750 dollar i føderal skatt to ganger i 2016 og 2017. Trump svarte at han har betalt millioner av dollar, og at det vil komme fram når hans skattepapirer blir lagt fram. Biden svarte at da må han legge fram papirene, noe han ikke har gjort trass i løfter om det. Klima På spørsmål om han tror på klimaendringer, svarte president Donald Trump at han også vil ha rent vann og ren luft. Deretter gikk han inn på skogbrannene i California og gjentok sin tidligere påstand om at en årsak er manglende skogrøkt slik at gamle, tørre trær tar fyr. Han forsvarte også sin energipolitikk og påpekte at han har holdt energiprisene under kontroll. Han kritiserte også Parisavtalen, som han trakk USA ut av. Biden gjorde det klart at det første han vil gjøre, er å melde USA inn i Parisavtalen igjen, og at en satsing på infrastruktur og nye miljøvennlige bygninger vil skape tusener og millioner av arbeidsplasser. Han viste til at USA er i alvorlig trøbbel med oversvømmelser og orkaner. 100 millioner 100 millioner

Amerikanske TV-kanaler venter at 100 millioner mennesker skal se det hele på TV.

CBS og andre nettverk meldte om sine forventninger før den første debatten skulle starte klokka 21 (klokka 3 natt til onsdag norsk tid), skriver NTB.

I 2016 fulgte 84 millioner amerikanere den første debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton, og fire år tidligere så 67 millioner debatten mellom Barack Obama og Mitt Romney.

Selv om interessen er stor, venter ikke analytikerne at debatten vil få stor betydning. De sier at 90–95 prosent av velgerne allerede har bestemt seg for hvem de skal stemme på.

Joe Biden

* Joseph Robinette Biden Jr., født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942 (77 år).

* Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie, moren var av irsk opphav. Familien flyttet til Delaware da han var 11 år gammel.

* Hans første ektefelle og ett år gamle datter Naomi omkom i en bilulykke i 1972.

* Var alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år.

* Giftet seg i 1977 med Jill Jacobs, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med.

* Sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015.

* Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel.

* Ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008.

* Forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat i 1998 og 2008, men uten å lykkes.

* Visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017.

* Gikk seirende ut av partiets nominasjonsprosess foran valget i 2020.

* Stiller mot republikanernes kandidat, sittende president Donald Trump (74), ved valget 3. november 2020.

Donald Trump

* Født 14. juni 1946 i Queens i New York (74 år).

* Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

* Studerte økonomi ved Wharton School of Business i Pennsylvania.

* Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer.

* Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

* Var ifølge Forbes (2018) god for 3,1 milliarder dollar, rundt 25 milliarder kroner.

* Selvangivelsene hans for de siste 20 årene, som nylig ble offentliggjort av New York Times, tyder på at formuen er langt mindre verdt.

* Var i 2004–2015 produsent og vert for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC.

* Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

* I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

* Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president.

* Stiller til gjenvalg 3. november 2020. Demokratenes kandidat er Joe Biden (77).