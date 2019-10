Biden mener Trump bør stilles for riksrett: – Trumps løgner matches kun av hans enorme inkompetanse

Bidens begrunnelse er at presidenten har «forrådt nasjonen» og brutt sin embetsed.

– For å opprettholde grunnloven, vårt demokrati og vår integritet bør han bli stilt for riksrett, sa den tidligere visepresidenten under et valgstevne i New Hampshire onsdag.

Dette var første gang Biden gikk så hardt ut og mener at Trump bør fjernes fra jobben.

– Helt åpenlyst gjør han hva han alltid har gjort: lyver.

Og han fortsatte:

– Hans løgner matches kun av hans enorme inkompetanse, sa Biden ifølge CNN.

På Twitter skriver Trump at Bidens påstander er patetiske.

– Jeg har ikke gjort noe galt, skrev Trump.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!