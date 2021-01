Saken er oppdatert

Publiseringen av den velregisserte videoen er et uvanlig skritt, ettersom slike samtaler gjerne bare blir gjengitt i korte, offentlige referater. Men Det hvite hus har onsdag publisert en video fra telefonsamtalen mellom Joe Biden og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Du har vært uvurderlig, sier Biden til Stoltenberg i videoen.

It’s been a busy first week of calls with foreign leaders, and yesterday I spoke with NATO Secretary General @JensStoltenberg. I reiterated my strong commitment to NATO and to working together to tackle the shared challenges we face. pic.twitter.com/rXhP8m5QvO