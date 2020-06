Av Nils-Inge Kruhaug

– Mins største bekymring er at presidenten vil forsøke å stjele dette valget, sa Biden da han onsdag kveld stilte opp i «The Daily Show with Trevor Noah».

– Dette er en fyr som hevder at stemmegivning via posten er det samme som valgjuks, mens han selv sitter bak skrivebordet sitt i Det ovale kontor og avgir poststemme i primærvalget, fortsatte han.

Hvordan Trump eventuelt skal kunne «stjele» valget 3. november, sa Biden ingenting om.

USAs tidligere visepresident, som etter alle solemerker blir Demokratenes presidentkandidat, utelukker heller ikke at Trump vil nekte å forlate Det hvite hus dersom han ikke blir gjenvalgt.

Biden setter da sin lit til det amerikanske forsvaret og tror at de om nødvendig vil fjerne Trump og sikre en fredelig maktovertakelse.

– Jeg er absolutt overbevist om at de på flott vis vil eskortere ham fra Det hvite hus, sa Biden.

– Konspirasjonsteorier

Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany reagerer sterkt på Bidens uttalelse og kaller dem tøvete.

– Presidenten ser fram til november. Han arbeider hardt for det amerikanske folk. Demokratene må bare gå ut der og spre disse konspirasjonsteoriene, sier hun til Fox News.

Trump har de siste ukene gjentatte ganger hevdet at forhåndsstemming og stemmegivning via posten åpner for omfattende valgjuks.

I slutten av mai hevdet han på Twitter at stemmegivning via posten var ensbetydende med valgfusk og at «postkasser kommer til å bli ranet».

Twitter valgte da til Trumps raseri å utstyre innlegget med en lenke til en faktasak om stemmegivning som viste at presidentens påstand ikke holdt vann.

Vil forsøke å utsette

Trump har også tidligere hevdet det samme, og i april advarte Biden mot at presidenten kanskje har flere triks i ermet.

– Merk mine ord, jeg tror at han på en eller annen måte vil forsøke å utsette valget, komme opp med en eller annen begrunnelse for hvorfor det ikke kan holdes, sa han.

– Det er bare slik han tror at han kan vinne, la Biden til.

De siste meningsmålingene er ikke godt nytt for Trump, som nå ligger et godt stykke bak Biden.

Et gjennomsnitt av de ni siste landsdekkende målingene, utført av RealClearPolitics, gir Biden en oppslutning på 49,8 prosent, mens Trump får 41,7 prosent.

Krever at CNN trekker måling

CNNs siste måling gir Biden hele 55 prosent oppslutning, noe som fikk en rasende Trump til å stemple den som «FAKE» på Twitter.

Trump gjorde det videre klart at han ville hyre et annet meningsmålingsinstitutt for å analysere CNN-målingen.

Presidentens valgkampstab fulgte opp og truet med rettslig forfølgelse dersom ikke CNN trakk og beklaget målingen, noe TV-kanalen avviste tvert.

– Dette er første gang i CNNs 40 år lange historie at vi trues med rettslig forfølgelse fordi en amerikansk politiker eller valgkampstaben til vedkommende ikke liker en meningsmåling vi har gjort, sier CNNs visepresident David Vigilante.

