– Sønnen min gjorde ikke noe galt. Jeg gjorde ikke noe galt, sa tidligere visepresident Joe Biden under demokratenes TV-debatt i Westerville i Ohio tirsdag kveld.

Riksrettsprosessen mot Donald Trump som er den store saken i USA om dagen, var det første temaet under debatten mellom demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat til valget neste år.

– Kan slå han

Joe Biden sier sønnen Hunter Bidens uttalelser står for seg selv og sier han er stolt over det han har uttalt seg om i Ukraina-saken.

Hunter Biden sa i en uttalelse tirsdag at han ikke beklager at han tok et styreverv i Ukraina, men beklager at han ikke forutså at president Trump ville bruke det mot hans far. Bakgrunnen for saken og riksrettsprosessen mot Trump er at presidenten forsøkte å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter Biden for korrupsjon.

Under debatten sa Biden at han mener Donald Trump var ute etter sønnen hans fordi presidenten vet at Biden kan «slå ham ned i støvlene» dersom det blir de som skal kjempe om å bli USAs neste president i 2020.

– Korrupt

Både Biden og senator Bernie Sanders fra Vermont kalte Trump for «den mest korrupte presidenten» i amerikansk historie under debatten. Massachusetts-senator Elizabeth Warren sa på sin side at ingen er over loven.

Under debatten i Ohio, hvor helsehjelp og Tyrkias offensiv i Syria også var tema, var det en bred enighet mellom demokratene om at en riksrettsprosess mot Trump er riktig, men ikke alle av samme grunnlag.

Warren og Sanders sa at de mener Mueller-rapporten er grunn nok til å starte en riksrettsprosess mot Trump.

Refser Syria-avgjørelse

Biden, som tirsdag framsto mer tydelig sammenlignet med tidligere debatter, angrep også Trump om valget om å trekke de amerikanske styrkene ut av Nord-Syria. Etter at USA trakk seg ut, har NATO-allierte Tyrkia rykket inn.

– Dette er det mest skammelige en president har gjort i nyere tid, sa Biden.

Sanders sa at det bekymrer han at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjorde offensiven etter en telefonsamtale med Trump i starten av forrige uke og kritiserer ham for å ha sittet stille i båten fra starten av.

– Tyrkia er ikke en USA-alliert når de invaderer et annet land, når de driver med masseslakting, sa Sanders under debatten som var den fjerde i rekken.

Elizabeth Warren, som ligger like bak Biden på meningsmålinger, sa derimot at USA ikke bør ha noen soldater i Midtøsten. Det er en uttalelse som går lenger enn hva hun tidligere har sagt, og hennes talsmann understreket etter debatten at hun henviste til «kampsoldater».

Helse og alder

78 år gamle Bernie Sanders som er den eldste av kandidatene, har tilbrakt den siste tiden hjemme etter at han fikk hjerteinfarkt for om lag to uker siden. Han understreket at han er ved god helse og at han «føler seg bra».

– Vi kommer til å sette i gang en energisk kampanje over hele landet. Det er slik jeg tror jeg kan berolige det amerikanske folket, sa Sanders på spørsmål om hvordan velgerne kan stole på at han vil takle presidentjobben.

Heller ikke 76 år gamle Biden mener alderen hans er en hindring og mener høy alder betyr mye erfaring og visdom.

Dersom Sanders, Biden eller Warren (70) vinner neste års valg, vil en av dem bli den eldste presidenten som noen gang er valgt i amerikansk historie, ifølge CNN.

På en måling New York Times publiserte forrige uke, fikk Biden 26 prosent og Warren 23 prosent. Bernie Sanders ligger på tredjeplass på avisens måling med 16 prosent.