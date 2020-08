Koronapandemien har ført til at partiets landsmøte for første gang holdes i et digitalt format. Over fire dager står partimedlemmer, aktivister og endog republikanere fram for å vise sin støtte til Biden.

På landsmøtets andre dag tirsdag var det den formelle nominasjonen av Biden som sto i fokus. I en like uvanlig ramme fant innrapporteringen av de formelle stemmetallene fra delegatene i landets 50 delstater og sju territorier sted digitalt. Nomineringen var kun en formalitet ettersom det allerede i juni var klart at Biden hadde sikret seg flertallet av de over 3.900 delegatene.

Samlet parti

– Tusen, tusen takk, av hele mitt hjerte, sa en oppglødd Biden via videolink da nominasjonen ble kunngjort.

– Det betyr alt for meg og min familie, la han til, før han minnet seerne på at han skal holde sin formelle aksepttale når landsmøtet avsluttes torsdag.

I likhet med landsmøtets første dag, ble store deler av den to timer lange sendingen natt til onsdag norsk tid brukt på å vise fram et parti som stiller seg samlet bak Biden og for å oppfordre velgerne til å stemme på ham. Tidligere utenriksminister John Kerry fra Obama-administrasjonen, Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, og Caroline Kennedy, datter av avdøde president John F. Kennedy, holdt korte taler. Det gjorde også kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez.

To presidenter

Tidligere president Jimmy Carter var blant fremtredende partifeller som stilte opp for å vise støtte til Biden. Det gjorde også tidligere president Bill Clinton. Clinton, som på tidligere landsmøter har fått tilmålt mye taletid, måtte denne gangen nøye seg med fem minutter. På den korte tiden som hans videoinnslag varte, spisset han budskapet.

– I en tid som dette burde Det ovale kontor være et kommandosenter. I stedet er det et stormsenter. Det er bare kaos der, sa Clinton.

– Det er bare én ting som aldri endrer seg – hans besluttsomhet på å nekte ethvert ansvar eller skyldfordeling, sa Clinton om president Donald Trump.

Trump ble gjenstand for kritikk også på landsmøtets første dag mandag, og da i særdeleshet fra tidligere førstedame Michelle Obama som sa at Trump mangler egenskapene og evnene til å være president. Kaos, splittelse og fullstendig mangel på empati preger Det hvite hus, sa hun.

Tirsdag kommenterte Trump Obamas uttalelser slik:

– Jeg synes det var en svært splittende tale, svært splittende, sa han.

Torsdag i neste uke skal Trump holde sin tale på republikanernes landsmøte. Det skjer fra Det hvite hus.

Bidens kone

Joe Bidens kone Jill Biden har vært sentral i valgkampmaskineriet. Hun avsluttet andre dag av landsmøtet med en direktesendt tale fra et tomt klasserom. Der snakket hun om ektemannens verdier og forpliktelser overfor folk flest i USA.

Hun holdt en personlig ladet tale og fortalte blant annet om hvordan ektemannens første kone og datters bortgang i en bilulykke i 1972 har satt preg på ham.

– Hvordan klarer du å reparere en knust familie? sa Jill Biden.

– På samme måte som du forener landet. Med kjærlighet og forståelse, og med medlidenhet. Med tapperhet. Med fast tro, sa hun.

Tverrpolitisk støtte

Partiet gjør alt det kan for å få Biden til å fremstå som en person som kan forene. Partiets appell går derfor ikke bare ut til kjernevelgerne, men også til velgere som sitter på gjerdet og til frustrerte republikanere. Dette budskapet ble understreket med et videoinnslag om vennskapet mellom Biden og den avdøde republikanske senatoren John McCain, fremført av McCains enke Cindy McCain.

Republikanernes tidligere utenriksminister Colin Powell, som har snudd ryggen til Donald Trump, holdt også en forhåndsinnspilt tale der han ga sin støtte til Biden og sa at han deler Demokratenes verdier.

– Vi kommer aldri til å tvile på at han vil stå sammen med våre venner og stå opp mot våre motstandere, aldri det motsatte, sa Powell.

– Vi har et splittet land

Powell fremhevet kontrastene mellom Biden og Trump, uten å nevne Trump ved navn.

– Biden vil stole på våre diplomater og våre etterretningstjenester, ikke på smiger fra diktatorer og despoter, sa Powell.

– I dag har vi et splittet land, og vi har en president som gjør alt som er i hans makt for å la det fortsette slik, beklaget Powell, som var utenriksminister under president George W. Bush fra 2001 til 2005.

På landsmøtets tredje dag natt til torsdag norsk tid skal tidligere president Barack Obama, Demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton, og Bidens nominerte visepresidentkandidat, senator Kamala Harris, holde taler.

