Biden: – Flere kan dø om ikke vi får tilgang til Trumps koronaplaner

– Flere mennesker kan dø om ikke vi koordinerer, sa Biden på en pressekonferanse mandag.

USAs president Donald Trump bestrider fortsatt valgresultatet, og har nektet Biden tilgang til alle systemer og planer. Biden snakket om hvor viktig det er at hans påtroppende administrasjon er kjent med planene for å distribuere en koronavaksine når den kommer.

– Hvordan får vi vaksinert 300 millioner amerikanere? Hva er planen? Det er en enorm jobb. Om vi må vente til 20. januar med å starte planleggingen, ligger vi en måned etter. Derfor må det være koordinering nå, sier Biden.

Bred enighet og samarbeidsvilje

Han la til at han ikke ville nøle med å ta vaksinen dersom USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci sa den var trygg.

USA har passert 11 millioner bekreftede koronatilfeller, og søndag registrerte landet over 135.000 nye. Over 250.000 mennesker har dødd med viruset i USA.

Biden hadde nettopp møtt en rekke næringslivsledere og fagforeningsledere da han holdt pressekonferansen. Han skrøt av en bred enighet og samarbeidsvilje på møtet.

– De sang fra samme salmebok, sa Biden.

Krisehjelp for 3 billioner dollar

Han pekte særlig på at begge sider var enige om at det må vedtas en økonomisk krisepakke fortest mulig. Flere ganger ba han om at Senatet vedtar et forslag Representantenes hus vedtok i mai, verdt 3 billioner dollar.

Men som før var Biden klar på at koronapandemien må beseires før økonomien kommer seg på beina igjen.

– Når vi får gjort slutt på viruset og levert krisehjelp til arbeidere og næringsliv, så kan vi bygge opp, og bedre enn før, sa den neste presidenten.

