Biden et langt steg nærmere nominasjon

Seieren i den største av delstatene som hadde nominasjonsvalg tirsdag, nemlig Michigan, var særlig viktig for Biden, og særlig smertefullt for Bernie Sanders, som vant delstaten for fire år siden.

Foreløpige resultater viser at Biden sikret seg rundt 53 prosent av stemmene, mens Sanders har fått i underkant av 37 prosent. Den tidligere visepresidenten stikker dermed av med et klart flertall av de 125 delegatene i delstaten.

I Mississippi, en sørstat med en stor afroamerikansk befolkning, fikk Biden over 80 prosent av stemmene, og han gikk også seirende ut i relativt konservative Missouri og i Idaho.

Foreløpige resultater fra North Dakota viser at Biden også vant der, mens det ser jevnere ut i Washington.

Les også: Biden-video delt av Trump, men så ble den flagget av Twitter

Øker ledelsen

Med disse seierne har Biden økt sin ledelse i antall delegater til Demokratenes landsmøte til sommeren, en ledelse som kan bli svært vanskelig for Sanders å ta igjen.

Onsdag morgen hadde Biden sikret seg støtte fra 823 delegater, mens Sanders hadde 663. For å vinne første runde av avstemningen på Demokratenes landsmøte i Milwaukee i juli, trengs det støtte fra minst 1.991 av de 3.979 delegatene.

Biden har vist at han kan trekke stemmer fra arbeiderklassen og afroamerikanere, to grupper som er avgjørende for å vinne nominasjonen. De er også avgjørende dersom Demokratene skal ha håp om å vinne presidentvalget til høsten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bitter pille

For Sanders var nederlaget i Michigan en bitter pille og et tungt slag mot håpet om å bli Demokratenes presidentkandidat. Han satset de siste dagene alt på Michigan og droppet valgmøter i Mississippi som han visste han ville tape.

En seier i Michigan ville vist at han hadde evnen til å hente stemmer fra andre grupper enn ungdommer, som helhjertet har støttet opp om ham.

Tapet var spesielt bittert siden det var den overraskende seieren over Hillary Clinton i Michigan i 2016 som for alvor gjorde kandidaturet hans en trussel for Clinton.

Les også: Fem dager etter dette bildet opplevde Joe Biden sitt livs tragedie

Strakte ut en hånd

Biden strakte ut en hånd til Sanders etter at seieren på lille-supertirsdag var i boks.

– Jeg vil takke Bernie Sanders og hans tilhengere for deres utrettelige energi og lidenskap. Vi har samme mål, og sammen skal vi slå Donald Trump og samle denne nasjonen igjen, sa han til jublende tilhengere i Philadelphia i Pennsylvania, der det er nominasjonsvalg neste uke.

Tirsdagens valg var første gang kampen om nominasjonen i praksis var mellom to kandidater.

Rett før og etter supertirsdagen for en uke siden avsluttet både Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg og Elizabeth Warren sine forsøk på å bli kandidaten.

De tre første, samt Beto O'Rourke, Cory Booker og Kamala Harris, har alle stilt seg bak Biden, mens Warren ennå ikke har sagt hvem hun vil støtte, selv om hun politisk står nærmere Sanders.

Les også: Blackwater-grunnlegger har rekruttert tidligere spioner til å infiltrere motstandere av Trumps politikk

Biden mest valgbar

En meningsmåling nyhetsbyrået Associated Press har gjort viser at Biden står sterkt blant eldre velgere, moderate og kvinner. Han har også størst oppslutning i arbeiderklassen og fikk et flertall av stemmene til de 60 prosent av Michigans velgere som ikke har en college-grad.

Biden har også større oppslutning blant svarte enn Sanders og fikk 75 prosent av afroamerikanernes stemmer i Mississippi, mot 15 prosent for Sanders.

Sanders fikk som ventet betydelig støtte blant unge, men greide ikke å utvide sin støtte blant andre grupper selv om velgere flest mener at kampsaken hans, helsepolitikken, er den viktigste i valget.

Et gjennomsnitt av alle de siste meningsmålingene viser at både Biden og Sanders har større oppslutning enn Trump, men valgsystemet gjør at flest stemmer ikke nødvendigvis gir seier.

Les også: Dette vil Joe Biden gjøre som president